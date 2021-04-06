С карты арбитражного управляющего, убитого в Екатеринбурге, исчезло 2,8 миллиона

Снятие денег осуществлялись в Екатеринбурге и Верхней Пышме Фото: Алексей БУЛАТОВ

С банковской карты арбитражного управляющего Владимира Яшина, убитого в декабря 2019 года, исчезли 2,8 миллиона рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что эти деньги с карты сняла банда, убившая юриста.

- Снятия денег с карты Владимира Яшина осуществлялись в период до 12 декабря. Они проводились как людьми участвовавшими в убийстве юриста, так и иными лицами (сейчас их устанавливает следствие). Деньги снимали в банкоматах Екатеринбурга и Верхней Пышмы, - рассказал наш собеседник.

Напомним, тело убитого арбитражного управляющего было найдено 5 декабря 2019 года. Труп нашел екатеринбуржец, выгуливающий собаку. На теле мужчины имелись следы от многочисленных побоев. Арбитражного управляющего пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги деньги и ценные бумаги. При этом его несколько раз перевозили на разные адреса.

Сначала силовики задержали троих подозреваемых, а затем вышли на след четвертого – предполагаемого организатора похищения и убийства. Вся четверка до этого была судима. Некоторые из них познакомились между собой в колонии.

- Брали подозреваемых по месту их жительства - в Дегтярске и Екатеринбурге. Полицейские обнаружили и изъяли маску, пневматический пистолет, муляжи денежных средств, всевозможные отмычки, госномера от нескольких машин и электрошокер. Все эти вещдоки переданы следствию, - рассказывал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Точные суммы денег, которые преступники похитили у Владимира Яшинка, следствие до сих пор не раскрывает.

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