Забрали деньги и ценные бумаги: следователи рассказали подробности убийства арбитражного управляющего на Уралмаше

Следователи рассказали подробности убийства арбитражного управляющего на Уралмаше. Выяснилось, что преступники забрали у Владимира Яшина крупную сумму денег и ценные бумаги. По версии следствия, чтобы получить имущество, злоумышленники похитили арбитражного управляющего, перемещали его по разным адресам и избивали. Трех подозреваемых по решению суда уже отправили под стражу. Четвертого фигуранта этого дела - организатора похищения Владимира Яшина задержали сегодня. Все четверо уже были судимы ранее.

- В ноябре 2019 года один из обвиняемых - мужчина, 1975 года рождения, решил организовать похищение арбитражного управляющего с целью завладения чужим имуществом и денежными средствами. Для этого организатор обратился к ранее знакомому по местам лишения свободы 50-летнему мужчине, которому предложил совершить похищение предполагаемой жертвы. Сообщник согласился на данное предложение и привлёк к реализации преступления ещё двух екатеринбуржцев, 1959 и 1969 года рождения, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

От организатора преступления рецидивисты получили информацию и фотографию Владимира Яшина. Тщательно подготовившись, 28 ноября они похитили арбитражного управляющего у одного из домов на улице Белинского. После избиений Владимир Яшин умер, а преступники решили избавиться от тела. Пятого декабря труп Владимира Яшина нашел екатеринбуржец, выгуливающий собаку возле дома на улице Глинная. Предполагаемых убийц задержали спустя неделю.

- Чтобы преступление не осталось безнаказанным, а лица, его совершившие - не смогли «залечь на дно», представителям МВД и СК понадобилось 7 суток. Брали подозреваемых по месту их жительства - в Дегтярске и Екатеринбурге. Полицейские обнаружили и изъяли маску, пневматический пистолет, муляжи денежных средств, всевозможные отмычки, госномера от нескольких машин и электрошокер. Все эти вещдоки переданы следствию, - рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Как рассказал Валерий Горелых, сейчас четырех обвиняемых в убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина проверяют на причастность к другим ранее совершённым тяжким и особо тяжким преступлениям.