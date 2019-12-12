Похитили и забили до смерти: силовики раскрыли убийство арбитражного управляющего на Уралмаше
Сыщики уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали трех человек, причастных к смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина. Тело мужчины было найдено на прошлой неделе в Орджоникидзевском районе. Тогда силовики заявили, что смерть носит криминальный характер.
- Яшина похитили, вывезли на окраину города и сильно избили. От травм он скончался на месте. Позже труп нашел случайный прохожий, а точнее его собака. В эти минуты в районном суде решается вопрос по мере пресечения. Следствие просит отправить всех обвиняемых в СИЗО, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе суда Орджоникидзевского района заявили, что судья уже удалился в совещательную комнату для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU