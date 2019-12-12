Похитили и забили до смерти: силовики раскрыли убийство арбитражного управляющего на Уралмаше

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-12T13:53:55+03:00

Как выяснилось, к смерти Владимир Яшина причастны три человека

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Сыщики уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали трех человек, причастных к смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина. Тело мужчины было найдено на прошлой неделе в Орджоникидзевском районе. Тогда силовики заявили, что смерть носит криминальный характер.

- Яшина похитили, вывезли на окраину города и сильно избили. От травм он скончался на месте. Позже труп нашел случайный прохожий, а точнее его собака. В эти минуты в районном суде решается вопрос по мере пресечения. Следствие просит отправить всех обвиняемых в СИЗО, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе суда Орджоникидзевского района заявили, что судья уже удалился в совещательную комнату для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU