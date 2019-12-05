В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего юриста

В Екатеринбурге нашли мертвым юриста, который пропал несколько дней назад. Родные не могли дозвониться до Владимира Яшина с 29 ноября. Его тело нашли сегодня в Орджоникидзевском районе. Перед смертью его жестоко избивали. Это подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

- К большому сожалению, это правда. Действительно было обнаружено тело человека, по внешним данным похожего на разыскиваемого. Нашел его один из местных жителей, выгуливавший свою собаку. Чтобы не травмировать пожилого отца Владимира Яшина, снимок с место происшествия сыщики сначала показали его знакомому, который опознал друга. По предварительным данным, смерть наступила в результате криминальных проявлений. Об этом свидетельствует ряд явных признаков. Скорее всего, его жестоко избивали. Ничего ценного при нем обнаружено не было, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Кроме того, начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, рассказал, что следователи проведут опознание. Они же и примут решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет установить точные обстоятельства гибели Владимира.

- Раскрытием преступления поручено заниматься сотрудникам уголовного розыска ОП № 14 и городского УМВД, руководство которого ситуацию взяло под личный контроль, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.