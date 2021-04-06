Свердловские онкологи спасли пациента с редкой опухолью

Медики спасли Сергею ногу, на которой образовалась пятикилограммовая опухоль Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера прооперировали пациента с огромной липосаркомой. Медики спасли Сергею ногу, на которой образовалась пятикилограммовая опухоль. Как рассказали в региональном минздраве, она была размером в половину ноги и увеличила ее массу и ширину до такой степени, что мужчина не мог подобрать одежду и лишился возможности нормально передвигаться.

Уралец обратил внимание на появившуюся безболезненную «шишку» еще пять лет назад, но к врачам не обращался, потому что она его не беспокоила. Да и не до больниц ему было – он занимался строительством дома.

- Стройка меня настолько захватила, что даже когда опухоль начала набирать объем, откладывал визит к специалистам. А когда пришел на прием, уже и не надеялся, что ногу сохранят. К счастью, обошлось. Вовремя обращайтесь к врачам! - рассказал Сергей.

Медики рассказали, что пациенту очень повезло: несмотря на масштаб опухоли, ее рост не затронул важные органы и практически не врастал в мышечную ткань.

- Это как раз тот редкий случай, когда изначально доброкачественная липома, образовавшаяся в подкожно-жировой клетчатке, переросла в злокачественную, угрожающую жизни липосаркому, - рассказала заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова. - Новообразование интенсивно увеличивалось в размерах, результаты гистологического исследования подтвердили его возможность к метастазированию.

Врачи удалили новообразование всего за полтора часа, хирургическое вмешательство прошло без осложнений и медики смогли сохранить двигательную функцию. Сразу же после операции нога Сергея вернулась к обычным размерам.