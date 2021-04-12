С таким знанием города и Сусанин не нужен: как мы искали знаменитую улицу Торфорезов в Екатеринбурге

Шабадинова не смогла, а мы сумеем! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фильм Василия Сигарева «Страна ОЗ» прославил Яну Троянову и в очередной раз напомнил всей стране об уникальности Екатеринбурга. Главная героиня должна была добраться из родной Новой Ляли в уральскую столицу, чтобы устроиться на работу в ларьке. По сценарию киоск находился на улице Торфорезов. И главная героиня полфильма повторяет одну и ту же фразу: «А вы не знаете, где Торфорезов?». И такая улица в Екатеринбурге действительно есть. Но знают ли горожане о ее существовании?

Мы попробовали своими силами найти улицу, и сами едва не попали в переделку, как Ленка Шабадинова.

МЕСТНЫЕ НЕ В КУРСЕ

Признаться честно, я не спрашивал дорогу у прохожих с шести лет. Например, в детстве мне пришлось пешком добираться от УПИ до ЖБИ, когда по пути из кино встали все трамваи. Но в то время, мне кажется, и люди были более отзывчивыми. Сейчас же все идут, уткнувшись в телефон, или болтают через гарнитуру. Оттого и спросить про те самые «Торфорезы» было не то что непросто, а порой даже нереально.

Свой путь в поисках улицы из «Страны Оз» мы начинаем вблизи Макаровского моста, но чтобы не застрять в пробках в час пик, съезжаем на Гражданскую. Там и загруженность ниже, и людей больше, чем на Челюскинцев. Пока мы медленно ползем в потоке, пытаемся спросить у прохожей, не знает ли она про улицу Торфорезов.

- Это у нас такая улица есть?! – удивленно слышу в ответ.

- Да, ее даже в кино называли.

- Нет, не слыхала о такой, - мотает головой женщина и уходит.

Где ты, моя ненаглядная улица, где? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрываю окно и еду дальше. И как назло все пешеходы идут по противоположной стороне тротуара. Приходится проехать еще два километра по Заречному и встать на аварийку рядом с остановкой, там сразу же выбираем в качестве собеседника молодую девушку.

- Подскажите, а где улица Торфорезов?! – прокричал я что есть мочи из салона.

- Интернет в помощь! – ухмыльнувшись, сказала темненькая незнакомка.

Чувствуется, что эксперимент пройдет сложнее, чем я рассчитывал. Да еще и пробки, значит, ехать будем долго. По Опалихинской выезжаю на Бебеля и поворачиваю на мост. В поисках новых «помощников» перестраиваюсь в правый ряд и держу путь к ФОКу на Кирова. Там еще одна остановка, но на ней немноголюдно. Про улицу Торфорезов местные ничего не знают. Да и вообще, когда незнакомец из машины кричит странное слово, все думают, что это шоу «Вас снимает скрытая камера».

Заворачиваем во дворы, где едва не врезаемся в мусоровоз. Здесь народу больше, но шансов найти ответы все так же нет. Сразу две девушки лишь развели руками.

Выехав на Татищева, поворачиваю обратно в сторону Токарей, а в голове почему-то крутится фраза: «Давайте отрежем Сусанину ногу! Не надо ребята, я вспомнил дорогу». От безысходности решил искать счастья в районе ТРЦ «Радуга парк», когда-то я часто проводил здесь время. Замечаем молодого отца, который везет на санках сынишку. И вот оно! Наконец-то малейшая наводка на улицу Торфорезов.

- Так вы не в ту сторону заехали! Вам надо разворачиваться и ехать по Крауля до упора почти, - сказал нам прохожий.

Доехали…. но не туда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наша поездка длится уже больше двух часов и сил на поиски «любимой» улицы Яны Трояновой все меньше и меньше.

НА ЯНДЕКС.КАРТЫ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ НАРУШАЙ

Любой автомобилист знает, как важно во время разъездов иногда остановиться и передохнуть. Вот и я решил немного остудить пыл и припарковался в незнакомом дворе. Сижу и понимаю, что голова уже не соображает, авантюра обернулась фиаско. Беру телефон и звоню самому опытному водителю из тех, кого знаю. Папе.

- Привет, батя. Ты слышал когда-нибудь про улицу Торфорезов?

- Нет, сынок.

- Да я пытался найти ее своими силами, но совсем замотался.

- Так ты скачай Яндекс.Карты и посмотри там, очень удобно.

Открываю App Store и начинаю качать приложение. 30 секунд и готово. В строке «Поиск» ввожу адрес. Яндекс.Карты тут же показывают заветную точку и варианты маршрутов, и я понимаю, что заветные Торфорезы были совсем близко от меня каких-то полчаса тому назад. Но никто на улице не мог об этом сказать!

Нажимаю «Поехали» и выезжаю обратно на улицу. Приятный женский голос ведет меня, словно мама в детский сад, что не может не радовать после двух часов бессмысленных разъездов.

Теперь, думаю, едем правильно! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказавшись в районе цыганского поселка, слышу сигнал приложения, это мы въезжаем на участок, где ограничение скорости до 40 км/ч. Почти сразу Яндекс.Карты предупреждают и о камере на разметку. Обычно я сплошную линию перед светофором не пересекаю, но лучше заранее узнать об угрозе штрафа на 500 рублей.

Пожалуй, главным плюсом после такого количества потерянного времени стали подсказки о пробках. Даже заторы на светофорах не оказались неожиданностью. По прибытии к улице Торфорезов слышу приятные слова «Вы приехали». Но, как говорится, наши ожидания – это наши проблемы. Место, о котором спрашивала Ленка Шабадинова, оказалось обычным частным сектором. Кажется, что бродячих собак здесь больше чем людей. Вся дорога утопает в грязевых лужах, да и ларькам тут не место.

Стало очень обидно. Даже если бы мы справились своими силами, с помощью интуиции и коллективного разума прохожих, грустно оказаться в таком месте. В особенности, если едешь сюда почти три часа. А вот утолить топографическое любопытство за 30 минут (с Яндекс.Картами именно столько времени это и заняло) – почему бы и нет? Хоть родной город лучше узнаешь. А пока – приходится признать: в состязании восьмилетнего водительского стажа и искусственного интеллекта победило современное приложение.