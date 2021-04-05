В Екатеринбурге еще в двух торговых центрах начнется вакцинация от коронавируса

С недавних времен сделать прививку от коронавиурса можно и в Кольцово. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса активно продолжается в Свердловской области. Поставить «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» можно будет теперь и в торговых центрах Екатеринбурга: «Дирижабле» и «Меге».

Как рассказали в оперштабе региона, чтобы сделать прививку от Covid-19 необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Там же отмечают, что второй компонент ставят также, где и первый.

Ранее прививку делали в гипермаркете «Окей», в «Дирижабле», в ТЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы сделать прививку от Covid-19 необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ранее мы провели несколько выездных акций в торговых центрах Екатеринбурга, и этот опыт был признан успешным. Поэтому было решено организовать пункты вакцинации в торговых центрах на постоянной основе, – рассказал заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.

График вакцинации в ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, второй этаж):

— 6 апреля, 8 апреля с 11.00 до 14.00 – первый компонент;

— 27 апреля, 29 апреля с 11.00 до 14.00 – второй компонент;

График вакцинации в ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87):

— 8 апреля, 12 апреля с 10.00 до 17.00 – первый компонент;

— 29 апреля, 4 мая с 10.00 до 17.00 – второй компонент;

Опыт нескольких выездных акций в торговых центрах Екатеринбурга был признан успешным., Поэтому решено его повторить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, практика мобильных пунктов с вакцинацией от коронавируса уже активно используется в регионе. Ранее прививку делали в гипермаркете «Окей», в «Дирижабле», в ТЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле. С конца марта список пополнил мобильный пункт в аэропорту Кольцово. Пункты в ТЦ пользуются популярностью у местных жителей, ведь только за выходные в ТЦ вакцинировали 700 свердловчан.

Но еще неделю назад в Свердловской области пропала вакцина от коронавируса. Некоторые местные жители записались на прививку в феврале-марте и не могли ее получить. В городских больницах Екатеринбурга говорили о том, что вакцина закончилась и когда ее ждать, неизвестно. Однако крупную партию в количестве 60 тысяч доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» все-таки привезли на Средний Урал и сейчас вакцину распределяют по медучреждениям региона.

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