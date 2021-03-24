«Ждем уже больше месяца, где наша прививка?»: в поликлиниках Екатеринбурга закончилась вакцина от коронавируса

Вакцинация в Свердловской области началась в начале 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Больше месяца назад мы записались на вакцинацию от коронавируса в нашу поликлинику №6. До сих пор нас с мужем, преподавателем УрФУ, не пригласили на прививку, - обеспокоенно рассказывает по телефону 65-летняя Галина Сергеевна, жительница Ленинского района. – Каждый день звоним в поликлинику, а нам говорят, что вакцины в больнице нет. Ладно, я дома сижу на самоизоляции, а вот мой муж вышел на работу, каждый день общается со студентами. Он попадает под категорию тех, кому должны были сделать прививку в первую очередь. Ведь учителям и преподавателям обещали вакцину, как только она появится.

Тревожный звонок поступил в «Комсомолку» и от жительницы Орджоникидзевского района.

- Каждый день я читаю новости, что в Свердловскую область привезли вакцину от коронавируса, что у нас идет активная вакцинация, что прививки делают даже в торговом центре. Я пенсионерка, 67 лет, - возмущается Наталья Боярская. – Записалась еще месяц назад в 23-ей Горбольнице, но до сих пор прививки нет.

Вакцинацию проводили и в торговых центрах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАКЦИНЫ НЕТ И ЗАПИСИ ТОЖЕ

По данным оперативного штаба Свердловской области вакцина от коронавируса начала поступать еще в декабре. За все время в регионе сделали прививку от Covid-19 больше 200 тысяч свердловчан.

- Мы получаем вакцину нарастающими темпами. Но количество желающих растет куда быстрее, - обращает внимание на проблему заместитель губернатора области Павел Креков.

По словам чиновника, было известно, что в марте регион получит вакцины больше, чем в феврале, а в апреле больше, чем в марте. Но судя по всему, пока новой поставки не было. Ведь как объяснить отказы поликлиник Екатеринбурга записывать пациентов на вакцинацию.

- В Горбольнице №6 вакцины от коронавируса нет. Запись закрыта, - сказали «КП» по телефону кол-центра медучреждения.

Вакцины не оказалось еще в пяти городских больницах Екатеринбурга. Мы звонили в медучреждения города №2, 4, 6, 7, 14 и 23, но везде получали отказы и только один ответ – «Вакцины нет». Например, в ГКБ №7 в Пионерском поселке посоветовали звонить во все поликлиники уральской столицы.

- Наши пациенты говорят, что вакцины нет ни в одной поликлинике. Предварительная запись до недавнего времени была в больнице на Уралмаше, но и там на этой неделе перестали даже в очередь людей ставить. Ответить, когда будет вакцина в нашей больнице, затрудняются даже в Минздраве Свердловской области, - призналась нам врач одной из городских больниц, пожелавшая остаться анонимной.

Кстати на Уралмаше в больнице №14 вакцинацию тоже приостановили по той же причине, что и в остальных.

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУДА ДЕЛАСЬ ВАКЦИНА?

В оперативном штабе Свердловской области на вопрос, действительно ли в регионе проблема с вакциной, не отвечают. Но утверждают, что препарат скоро вновь появится в нашем регионе в полном объеме.

- Очередная крупная поставка ожидается со дня на день. Сразу же начнется распределение между медучреждениями, - заявляют там. - При поступлении очередной партии вакцины сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся пациентов и приглашают на вакцинацию.

А вот заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге 23 марта уже отчитался по цифрам:

- Происходила определенная перезагрузка производственных мощностей. На днях возобновилась поставка вакцины. 22 марта мы получили порядка 10 000 доз. 23 марта - 22 000 доз, через день-два получим еще 5000 доз. И на следующей неделе ожидаем порядка 60 000 доз. Мы уже начали отправку вакцины в муниципалитеты и те 200 тысяч людей, которые стоят в списках на ожидание смогут наконец-то сделать прививку. Безусловный приоритет - вакцинация людей старше 60-ти лет. На данный момент это те люди, которые болеют чаще.

Напомним, в Свердловскую область поступает два вида вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В муниципалитетах Свердловской области развернули 125 прививочных пунктов в 76 медицинских учреждениях. Сформированы и работают 76 мобильных бригады. Получить прививку можно было даже в торговых центрах Екатеринбурга. Например, вакцинация проходила в ТЦ «Дирижабль» и гипермаркете «Окей».

Проконсультироваться по вопросам распространения коронавирусной инфекции, а также записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122. Однако вам придется запастись терпением. Корреспонденту «КП» повезло: ожидание в очереди под №4 составило всего 8 минут.

- К сожалению, мы не располагаем вопросом наличия или отсутствия вакцины в поликлиниках города, - ответила по телефону милая девушка-оператор. – Мы только можем вас записать, и передать ваши данные в поликлинику. А с вами уже свяжутся.

На горячей линии Минздрава Свердловской области также сказали, что не располагают данной информацией. А по поводу длительного ожидания в очереди посоветовали обратиться в поликлинику, где была сделана запись на прививку. Либо в регистратуру, либо напрямую заведующей или к главному врачу. Там следует уточнить, когда ожидается поставка вакцины и узнать номер вашей очереди.