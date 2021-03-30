«Видимо, несут пешком»: вакцины от коронавируса по-прежнему нет в больницах Екатеринбурга

Вакцина в Свердловскую область уже поступила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад «Комсомолка» писала о нехватке вакцины от коронавируса. Жители Екатеринбурга пожаловались, что уже второй месяц не могут получить прививку. Записались еще в феврале, но в больницах говорят, что препарат закончился и не знают, когда он появится.

После этой публикации, в редакции обратились и жители других городов Свердловской области.

- Ревда, Свердловская область. Ждем в очереди с февраля, почти апрель наступил. Видать пешком несут вакцину, - написал Эдуард Шаповалов.

- Ждём с женой 3-й месяц, а в Москве заключённых прививают. Это как? – возмущается Федор Николаев из Верхней Пышмы.

- В Березовском тоже нет давно вакцины, - подтверждает уралец по имени Олег.

Заболеваемость в Екатеринбурге и регионе начала снижаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАКЦИНА, КАК КОТ ШРЕДИНГЕРА

В оперативном штабе Свердловской области на вопрос, где вакцина, спокойно отвечают – уже прибыла. По данным ведомства, на прошлой неделе доставили большую партию препарата «Спутник V».

- В период с 26 марта в регион поступило около 28 тысяч доз вакцины. Препарат распределяется между медицинскими учреждениями Екатеринбурга и Свердловской области. Организация поставок в регион продолжается, - уточнили в ведомстве. - 30 марта привезли еще 30,6 тысяч доз.

Однако в поликлиниках Екатеринбурга по-прежнему отказываются записывать в очередь на вакцину от Covid-19.

- У нас до сих пор нет вакцины. Сами ждем, должны на этой неделе уже завести, но запись пока не делаем, - ответили нам по телефону регистратуры ГКБ№6.

Сделать прививку не получится и в остальных больницах, куда мы попытались записаться на вакцинацию. Мы звонили в медучреждения города №2, 4, 7, 14 и 23, везде получали отказы и только один ответ – «Вакцины нет».

- Уже третью неделю мои пациенты не могут попасть на вакцинацию. Да что тут говорить, некоторые не могут и в очередь встать. Руководство говорит, что на днях должны все-таки привезти препарат в больницу, но когда откроется запись, я не знаю, - сообщил сотрудник больницы №7.

Получить вакцину можно бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗВОНИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЖДЕМ»

Жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга, 65-летняя Наталья Боярская первая, кто в числе первых обратилась в редакцию «Комсомолки» с просьбой разобраться. Женщина записалась на вакцинацию еще в начале февраля, в итоге каждый день «висит на телефоне», чтобы узнать, не подошла ли ее очередь.

- Прошла еще одна неделя с тех пор, как жду прививку. Хотя по телевизору говорят, что пенсионеры в приоритете. Каждый день звоню в регистратуру своей поликлиники, но там всегда обезнадеживают. Предлагают даже попробовать позвонить в другие поликлиники, не по месту жительства.

В такой же ситуации оказалась жительница Ленинского района, 65-летняя Галина Сергеевна и ее муж преподаватель УрФУ. Она также звонила нам.

- За эту неделю никто не позвонил. Новости видела, что вакцину привезли, но в моей больнице ее так и нет. Видимо уже не дождемся, - говорит она.

Напомним, в Свердловскую область поступает два вида вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В муниципалитетах Свердловской области развернули 125 прививочных пунктов в 76 медицинских учреждениях. Сформированы и работают 76 мобильных бригад. Проконсультироваться по вопросам распространения коронавирусной инфекции, а также записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122.