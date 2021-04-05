Прививку от коронавируса в торговых центрах за выходные сделали больше 700 свердловчан

В столице Урала в торговом центре первый компонент прививки от коронавируса поставили 600 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве рассказали, сколько свердловчан сделали прививку от коронавируса в эти выходные. Пункты вакцинации были открыты в ТРЦ «О’КЕЙ» в Екатеринбурге и в ТЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле. В столице Урала в торговом центре первый компонент прививки от коронавируса поставили 600 человек. В Нижнем Тагиле – 170 человек.

Всего, по данным на 5 апреля, в Свердловской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привит 233 121 уралец, завершили вакцинацию 168 711 человек.

Напомним, что в ТРЦ «О’КЕЙ» пункт вакцинации будет работать 23 апреля с 16:00 до 19:00 и 24 апреля с 10:00 до 17:00.