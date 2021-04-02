Глава транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков: «Стоимость проезда повышать не планируем»

В ближайшие годы кондукторов заменят валидаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повысят ли в общественном транспорте стоимость проезда? Как проходит процесс обновления автопарка автобусов, и когда появятся новые трамваи и троллейбусы в уральской столице, а также где разместится новое трамвайное депо? На эти вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

ТАРИФ ПРЕЖНИЙ, ТРАНСПОРТ НОВЫЙ

- Игорь Юрьевич, горожане обсуждают грядущее повышение стоимости проезда. Что скажете по этому вопросу?

- В 2021 году повышение стоимости проезда мы не планируем. Решение позже будет принимать РЭК Свердловской области. Они рассматривают заявки, которые будут поданы транспортными предприятиями и организациями, осуществляющими перевозки в Екатеринбурге по регулярным маршрутам. В заявках транспортники указывают все доходы и расходы, предоставляют пакет подтверждающих документов о необходимости повышения проезда.

Сегодня все говорят про рост стоимости газомоторного топлива, бензина, а также про снижение пассажиропотока. Нам необходимо держать баланс. С одной стороны, мы не можем повысить стоимость проезда, потому что прибыль предприятия продолжит падать, сегодня выход подвижного состава у нас намного меньше, чем хотелось бы.

Хорошая транспортная система у нас всегда убыточна. Она не может работать или без субсидирования со стороны государства, или без повышения стоимости проезда.

В 2021 году плата за проезд останется прежней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Было бы хорошо повышать стоимость проезда поэтапно, это было бы не очень заметно для жителей Екатеринбурга. Например, на 1, максимум 2 рубля в год.

Сейчас мы постепенно выходим из пандемии. У нас начинает появляться пассажиропоток. Мы сравнили март 2020-го и март 2021 года. Снижение пассажиропотока в общественном транспорте сейчас 8,34 %, хотя в начале пандемии этот показатель упал на 80%.

- Сколько на самом деле должен стоить проезд, чтобы система не работала в убыток?

- Для коммерческих перевозчиков, которые используют автобусы среднего класса для выхода в ноль, стоимость проезда должна составить 32 рубля.

- Периодически ходят слухи о дефиците кадров в системе пассажирских перевозок в Екатеринбурге. Так ли это?

- Да, следует признать, что на сегодняшний день существует дефицит кадров. Это водители подвижного состава и у ЕМУП «Гортранс», и у коммерческих перевозчиков. Также не хватает кондукторов. Мы каждую неделю проводим совещания, где обсуждаем вопросы комплектования. Нам приходится работать в ручном режиме для того, чтобы своевременно влиять на ситуацию, которая сейчас достаточно проблематичная. Сейчас дефицит составляет по водительскому составу 30%, по кондукторам – 40%.

Троллейбусный автопарк нуждается в обновлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В каком состоянии у нас находится общественный транспорт?

- Сегодня город обслуживает 1100 трамваев, автобусов и троллейбусов. Этот ЕМУП Гортранс и коммерческие перевозчики, обслуживающие регулярные маршруты. Средний возраст подвижного состава: трамвай – 35,2 года, троллейбус – 23 года, автобус - 8,5 лет.

В 2020 году администрация Екатеринбурга закупила по программе «Безопасные и качественные дороги» 57 автобусов, которые вышли на рейсы. По этой программе в 2021 году мы планируем закупить еще 60 новых автобусов, которые соответствуют всем условиям и требованиям. В Екатеринбурге также нужно обновлять и общественный электротранспорт, это планируется сделать за счет заключения концессионного соглашения (государственно-частное партнерство), что позволит также модернизировать инфраструктуру.

Также в 2023 году планируем рассмотреть вопрос об обновлении троллейбусного парка за счет приобретения 35 новых троллейбусов. Они должны иметь автономный ход, чтобы ездить не только там, где есть контактная сеть, но и доехать до конечных остановок в пределах 20 – 25 километров.

- Что с метро?

- В 2019 году запущена новая инвестиционная программа, по которой мы модернизировали подвижной состав. Сегодня он находится в удовлетворительном состоянии. Приобретен новый состав из пяти вагонов.

Новые автобусы будут оборудованы валидаторами Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНДУКТОРОВ ЗАМЕНЯТ ВАЛИДАТОРЫ, НО НЕ СРАЗУ

- Давно говорят о том, что в общественном транспорте, прежде всего, в автобусах, установят валидаторы, которые заменят кондукторов. Когда это все-таки произойдет?

- В Екатеринбурге уже прибыла первая партия валидаторов, позволяющая опробовать оплату проезда без кондукторов с возможным привлечением кондуктора только в часы пик. Это на первое время. Потом мы планируем полностью отказаться от кондукторов, но постепенно.

Аналогичные устройства есть в метрополитене, но они не печатают чеки, а в автобусах будут печатать, чтобы пассажир мог его предъявить контролеру. Валидаторы появятся в 57 новых автобусах – по три на каждое транспортное средство.

- В трамваях и троллейбусах тоже установят валидаторы?

- По мере обновления подвижного состава будет ставить и там валидиторы. Мы модернизируем всю маршрутную сеть, всю инфраструктуру, построим новое метро в районе Академический, приобретем новый электротранспорт, он будет оснащен валидаторами.

- А как с его помощью оплатить проезд?

- Мы доработали программное обеспечение для того, чтобы эти валидаторы позволяли использовать не только банковские карты, но и карты «Мир». Наличные на первом этапе будет принимать контролер. Потом посмотрим, сможет ли принимать деньги водитель, как это сделали в Перми. Любые бесконтактные способы оплаты будут работать.

Думаю, что недели через две горожане смогут испытать эти новшества на себе.

Трамвайный парк тоже нужно обновлять Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ЧАСТНЫЕ РУКИ?

- Вы упомянули концессии. Можно ли предположить, что трамваи и троллейбусы отдадут в частные руки? И что это даст?

- Это позволит модернизировать транспортную инфраструктуру, всю контактную сеть – трамвайную и троллейбусную, построить новые депо или модернизировать нынешние, приобрести новый подвижный состав за несколько лет, в течении которых будет действовать концессия.

Также речь идет о ремонте верхнего и нижнего строения контактной сети у трамваев – это 180 километров по Екатеринбургу в однопутном исчислении, из которых 80% нуждаются в замене. Есть износ тяговых подстанций, которые тоже нужно модернизировать.

Нужно строить трамвайную ветку в Академический, на которой будут работать только новые трамваи, чтобы повысить скорость передвижения. Мы понимаем, что выехать сегодня из этого района очень сложно. Это спальный район, количество проживающих граждан очень большое, а рабочих мест практически нет. То есть утром все встали и поехали в центр на работу, а вечером обратно. К строительству первого этапа этой ветки мы намерены приступить до конца этого года, а закончить в 2024 году.

Концессионное соглашение на второй этап - это строительство ветки до Мичуринского, где тоже есть проблемы с выездом в центр, и по Сахарова до Амундсена. Мы планируем запустить на этих ветках 25 новых трамваев, которые будут курсировать по двум маршрутам.

- Когда это случится? Когда в Академический поедет новый трамвай?

- В 2024 году. Все работы по проектированию завершены. Финансирование выделено.

- В чем интерес бизнеса?

- Бизнес буде получать плату за выполненную работу, которая включает брутто-контракты, по ним мы будем платить за километр. Эта стоимость немного выше той стоимости, которая сейчас оплачивается всем коммерсантам и Гортрансу.

Автобусных маршрутов станет меньше, но ходить они будут чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕЗАМЕТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

- Что у нас с транспортной реформой, которую обсуждали несколько лет?

- Это слишком громкая формулировка. Сегодня мы планомерно вносим изменения в маршрутную сеть, но сделаем это поэтапно и почти незаметно для пассажиров, чтобы люди не подумали, что в этой сфере происходит революция.

Например, мы планируем переименовать автобусный маршрут № 64 в № 24 с заменой автобусов на более вместительные и сократить интервал движения до 5-7 минут. Также думаем продлить автобусный маршрут №18 до Горбольницы №7 и до микрорайона Солнечный. Его переименуют в маршрут №58. Также объединим 13-й и 16-й троллейбусный маршруты, которые, по сути, составляют один маршрут с конечной остановкой посередине.

Речи об отмене маршрутов не идет. Формально количество маршрутов станет меньше, но по факту они объединятся, и вырастет частота их движения. Также мы обустраиваем современные умные остановки.

- Горожане просят не умные, а теплые остановки с учетом нашего климата…

- В 2021 году их установка не предусмотрена. В будущем, думаю, к этому вопросу вернемся.

Подробнее на радио «Комсомольская правда» - по ссылке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Академическом построят новое трамвайное депо. Его откроют после открытия новой ветки из центра в новый район (подробнее)

В 2021 году Екатеринбург закупит еще 60 автобусов. Современный транспорт выпустят на популярные рейсы (подробнее)

Общественному транспорту Екатеринбурга не хватает кондукторов и водителей. Каждую неделю мэрия проводит совещания по этому вопросу (подробнее)