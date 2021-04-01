В Академическом построят новое трамвайное депо

За несколько лет валидаторы появятся во всех автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в ближайшие годы появится еще одно трамвайное депо, которое построят в районе Академический после того, как туда проведут трамвайную ветку.

В городе в течение нескольких лет мэрия будет активно обновлять подвижной состав общественного транспорта. Интересно, что на всех новых автобусах, трамваях и троллейбусах будут остановлены по три валидатора для оплаты проезда. Механические устройства заменят кондукторов.

Первые 57 автобусов с валидаторами появятся в Екатеринбурге в 2021 году, они станут пилотной серией, на которой протестируют работу новой системы.

- В Екатеринбурге уже прибыла новая партия стационарных валидаторов, которая позволит опробовать оплату проезда без кондуктора с возможностью привлечения его только на время в часы пик. Позже мы намерены полностью отказаться от кондуторов по мере обновления всего подвижного состава общественно транспорта, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

По его словам, за несколько лет в городе будет модернизирована вся маршрутная сеть, вся инфраструктура.