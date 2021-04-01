В 2021 году Екатеринбург закупит еще 60 автобусов

Екатеринбурге продолжает закупать новые автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году мэрия Екатеринбурга закупила по программе «Безопасные и качественные дороги» 57 автобусов, которые вышла на рейсы. В связи с этим в уральской столице снизился средний возраст автопарка автобусов, сейчас он составляет 8,5 лет.

- По этой программе в 2021 году мы планируем закупить еще 60 новых автобусов, которые соответствуют всем условиям и требованиям, - рассказывает председатель комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам чиновника, в Екатеринбурге также нужно обновлять и общественный электротранспорт (по трамваям средний возраст – 35,2 года, по троллейбусам – 23 года), это планируется сделать за счет заключения концессионного соглашения (государственно-частное партнерство), что позволит также модернизировать инфраструктуру.