Общественному транспорту Екатеринбурга не хватает кондукторов и водителей

Общественный транспорт Екатеринбурга нуждается в обновлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система общественного транспорта Екатеринбурга переживает не лучшие времена. Город закупает новые автобусы, однако водителей и кондукторов катастрофически не хватает.

- Да, следует признаться, что на сегодняшний день существует дефицит кадров. Это водители подвижного состава и у ЕМУП «Гортранс», и у коммерческих перевозчиков. Также не хватает кондукторов, - рассказывает председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков в эфире радио «Комсомольская правда». – Мы каждую неделю проводим совещания, где обсуждаем вопросы комплектования. Нам приходится работать в ручном режиме для того, чтобы своевременно влиять на ситуацию, которая сейчас достаточно проблематичная.

По словам Игоря Ощепкова, недавно состоялась встреча мэрии, перевозчиков и службы занятости, после чего все перевозчики зарегистрировались там.

- Сейчас дефицит составляет по водительскому составу 30%, по кондукторам – 40%, - заключил глава профильного комитета в эфире радио «Комсомольская правда».