«Бросишь трубку, отправим в СИЗО»: телефонные мошенники под видом полицейских угрожают екатеринбурженке

Вероника уже написала заявление в полицию. Фото: предоставлено героем публикации

Звонки от телефонных мошенников, к сожалению, уже стали привычным явлением. Но вот сообщения в мессенджерах с угрозами аферисты рассылают не часто. Недавно подобное получила 24-летняя екатеринбурженка по имени Вероника.

- Поступил звонок, я взяла телефон, мне спокойным голосом сказали: «Здравствуйте, могу я услышать …», и назвали мою фамилию, имя и отчество. Затем мужчина поинтересовался, есть ли у меня пара минут и сказал, что он звонит из МВД России, - вспоминает екатеринбурженка.

Лжеполицейский заявил, что расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

- Будто бы через мой лицевой счет были переведены куда-то какие-то деньги. Я была в ступоре, конец рабочего дня… Но тут мозг стал соображать, что таким образом об уголовных делах полиция не сообщает. Я ответила, что не собираюсь отвечать ни на какие вопросы, и вообще, если у них что-то есть, то я жду официального письма на почту. И еще сказала, что считаю, что они занимаются мошенничеством, - вспоминает Вероника.

Но звонившего «полицейского» такой ответ ничуть не смутил.

- Мне сказали, что если я брошу трубку, то сделаю себе только хуже. Но я бросила. После этого последовало еще три звонка, а потом мне поступило сообщение в What's Аpp, - рассказала екатеринбурженка.

В сообщении лжеполицейский говорил, что у Вероники в скором времени будут проблемы.

- Вероника, что вы себе позволяете? С вами связались из МВД. Я прямо сейчас меняю ваш статус на «подозреваемую» и по фактическому месту жительства будет направлен наряд полиции, вы будете задержаны на 15 суток, - угрожает лжесиловик.

Екатеринбурженка уже написала заявление по поводу угроз афериста в полицию.

В региональном полицейском главке отметили, что звонки, когда аферисты представляются силовиками, к сожалению, не редкость.

- Необходимо помнить, что мошенники часто используют подменные номера. Это означает, что на вашем телефоне может высветиться, к примеру, номер служебного телефона дежурной части ГУ МВД области, отдела полиции, любого другого правоохранительного ведомства или гражданского учреждения, включая ФСБ, прокуратуру и так далее, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что аферисты часто представляются и сотрудниками банков.

- Главное, не поддаваться на провокацию, соблюдать бдительность, обязательно положить трубку и перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. Тогда сразу же станет понятно, что в реальности из государственного органа или банка никто не звонил, а обаятельный и доброжелательный голос девушки или молодого человека, с кем вынужденно пришлось общаться, принадлежит обычным жуликам, - отметил полковник Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Позвонили с номера ФСБ»: екатеринбуржец, которого обманули на 3 миллиона, оказался топ-менеджером крупной компании. Эксперт по кибер-безопасности рассказал, как мошенникам удалось позвонить от лица силового ведомства (подробнее)

В Екатеринбурге кибер-преступники «развели» доцента УрГУПС на 4,2 миллиона рублей. Аферист напугал преподавателя, заявив, что с его счета пытаются списать деньги (подробнее)