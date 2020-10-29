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«Позвонили с номера ФСБ»: екатеринбуржец, которого обманули на 3 миллиона, оказался топ-менеджером крупной компании

Эксперт по кибер-безопасности рассказал, как мошенникам удалось позвонить от лица силового ведомства
Евгений СТОЯНОВ
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Пострадавший отправил деньги мошенникам через банкомат в "Антее"

Пострадавший отправил деньги мошенникам через банкомат в "Антее"

Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне полиция Екатеринбурга сообщила о случае, когда 53-летний житель города стал жертвой кибер-мошенников. Сначала мужчине позвонили якобы из банка, сообщив, что неизвестные пытаются снять с его счета деньги. А после «сотрудника банка» позвонил еще один абонент. Он представился силовиком и сказал, что проводит расследование по делу о покушении на кражу денег со счета.

В итоге мужчина выполнил все рекомендации мошенников и лишился 3 192 000 рублей.

«КП-Екатеринбург» стали известны новые подробности этого дела. Как оказалось, пострадавшим от действий мошенников стал топ-менеджер АО «Сталепромышленная компания». Эта фирма считается одним из крупнейших поставщиков металлопроката на рынки России и страны СНГ. А один из жуликов звонил с номера телефона УФСБ по Свердловской области (у мошенников есть и такие технологии).

О деталях произошедшего «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

- Видимо, чтобы лишний раз усыпить бдительность жертвы, пострадавшему позвонили от лица сотрудника ФСБ. Человек представился Владимиром Некрасовым и сказал, что уголовное дело о внутрибанковском мошенничестве расследует именно их ведомство. Он попросил мужчину следователь инструкциям «сотрудника банка». Также «чекист» предложил пострадавшему «загуглить» номер телефона, с которого он звонил. В открытых источниках этот номер действительно отображается, как телефон справочной УФСБ по Свердловской области. Естественно, в реальности звонок был произведен не из этого ведомства. Просто пострадавший был не в курсе, что у мошенников есть технологии, позволяющие изменить свой номер телефона - объяснил осведомленный силовик.

Лжесиловик предложил "загуглить" номер телефона. Когда жертва узнала, что он принадлежит ФСБ, то последние сомнения отпали

Лжесиловик предложил "загуглить" номер телефона. Когда жертва узнала, что он принадлежит ФСБ, то последние сомнения отпали

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После такой тщательной обработки топ-менеджер согласился следовать инструкциям мошенников. Сначала он отправился к банкомату, расположенному на Куйбышева,67. Там он снял со счета почти 3,2 миллиона рублей. Затем, по указанию «сотрудника банка», пострадавший отправился в «Антей», так как там находился банкомат с функцией PayPal. Затем звонившие по телефону продиктовали мужчине два номера счета, куда он и положил все снятые деньги.

Отметим, что корреспондент «Комсомолки» связался с пострадавшим мужчиной. Он сказал, что не хочет комментировать эту тему.

Сейчас по факту произошедшего в полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Оказалось, что случаи, когда мошенники звонят с чужих номеров телефона – отнюдь не редкость. О том, как это происходит «КП-Екатеринбург» рассказала эксперт по кибербезопасности, директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

- Чтобы начать использовать подмену телефонного номера, не обязательно покупать дополнительное оборудование или скачивать программу на компьютер, поскольку подмена номеров - это давно устоявшаяся и понятная рынку услуга. Правда, несколько ограниченная на территории России. Так работает SIP-протокол интернет-телефонии (SIP, от англ. Session Initiation Protocol). Протокол передачи данных, описывающий способ установки и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, видео и аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-игры). К примеру, скайп - типичная SIP-телефония, - объясняет эксперт.

Воспользоваться SIP можно через интернет на любом из иностранных сервисов. Звонить, при этом, можно как с персонального компьютера, так и с мобильного телефона. Ваше устройство соединяется с сервером SIP-телефонии, вы выбираете номер телефона, с которого хотите позвонить и осуществляете звонок. При этом получатель звонка видит подмененный номер телефона. Стоит это недорого: 1-4 рубля за минуту разговора, в зависимости от конкретного тарифа и компании, предоставляющей услуги SIP-телефонии.

По словам Игоря Бедерова, теоретическая возможность поймать мошенников, которые используют подмену номера, есть. Правда, шансов на это мало.

- Требуется получить от оператора связи данные о трафике, посредством которого был осуществлен виртуальный звонок. При помощи анализа этого трафика можно установить сервер и компанию, которая предоставляла услуги виртуальной телефонии. Далее в эту компанию, скорее всего иностранную, должен быть направлен запрос на предоставление данных абонента. Правда, этот запрос вероятнее всего проигнорируют, - говорит эксперт.

Дело в условиях, которые современная Россия имеет в плане международного сотрудничества, говорит Игорь Бедеров.

- Проще игнорировать проблему и не обращать на нее внимание. Как это происходит, например, с виртуальными минированиями. Хотя в моем понимании, в виртуальную телефонию, как и в любой интернет-трафик, можно встроить идентифицирующие модули, которые позволяли бы получать данные о конечном устройстве, используемом абонентом, - подытожил эксперт по кибербезопасности.

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