«Позвонили с номера ФСБ»: екатеринбуржец, которого обманули на 3 миллиона, оказался топ-менеджером крупной компании

Пострадавший отправил деньги мошенникам через банкомат в "Антее" Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне полиция Екатеринбурга сообщила о случае, когда 53-летний житель города стал жертвой кибер-мошенников. Сначала мужчине позвонили якобы из банка, сообщив, что неизвестные пытаются снять с его счета деньги. А после «сотрудника банка» позвонил еще один абонент. Он представился силовиком и сказал, что проводит расследование по делу о покушении на кражу денег со счета.

В итоге мужчина выполнил все рекомендации мошенников и лишился 3 192 000 рублей.

«КП-Екатеринбург» стали известны новые подробности этого дела. Как оказалось, пострадавшим от действий мошенников стал топ-менеджер АО «Сталепромышленная компания». Эта фирма считается одним из крупнейших поставщиков металлопроката на рынки России и страны СНГ. А один из жуликов звонил с номера телефона УФСБ по Свердловской области (у мошенников есть и такие технологии).

О деталях произошедшего «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

- Видимо, чтобы лишний раз усыпить бдительность жертвы, пострадавшему позвонили от лица сотрудника ФСБ. Человек представился Владимиром Некрасовым и сказал, что уголовное дело о внутрибанковском мошенничестве расследует именно их ведомство. Он попросил мужчину следователь инструкциям «сотрудника банка». Также «чекист» предложил пострадавшему «загуглить» номер телефона, с которого он звонил. В открытых источниках этот номер действительно отображается, как телефон справочной УФСБ по Свердловской области. Естественно, в реальности звонок был произведен не из этого ведомства. Просто пострадавший был не в курсе, что у мошенников есть технологии, позволяющие изменить свой номер телефона - объяснил осведомленный силовик.

Лжесиловик предложил "загуглить" номер телефона. Когда жертва узнала, что он принадлежит ФСБ, то последние сомнения отпали Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После такой тщательной обработки топ-менеджер согласился следовать инструкциям мошенников. Сначала он отправился к банкомату, расположенному на Куйбышева,67. Там он снял со счета почти 3,2 миллиона рублей. Затем, по указанию «сотрудника банка», пострадавший отправился в «Антей», так как там находился банкомат с функцией PayPal. Затем звонившие по телефону продиктовали мужчине два номера счета, куда он и положил все снятые деньги.

Отметим, что корреспондент «Комсомолки» связался с пострадавшим мужчиной. Он сказал, что не хочет комментировать эту тему.

Сейчас по факту произошедшего в полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Оказалось, что случаи, когда мошенники звонят с чужих номеров телефона – отнюдь не редкость. О том, как это происходит «КП-Екатеринбург» рассказала эксперт по кибербезопасности, директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

- Чтобы начать использовать подмену телефонного номера, не обязательно покупать дополнительное оборудование или скачивать программу на компьютер, поскольку подмена номеров - это давно устоявшаяся и понятная рынку услуга. Правда, несколько ограниченная на территории России. Так работает SIP-протокол интернет-телефонии (SIP, от англ. Session Initiation Protocol). Протокол передачи данных, описывающий способ установки и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, видео и аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-игры). К примеру, скайп - типичная SIP-телефония, - объясняет эксперт.

Воспользоваться SIP можно через интернет на любом из иностранных сервисов. Звонить, при этом, можно как с персонального компьютера, так и с мобильного телефона. Ваше устройство соединяется с сервером SIP-телефонии, вы выбираете номер телефона, с которого хотите позвонить и осуществляете звонок. При этом получатель звонка видит подмененный номер телефона. Стоит это недорого: 1-4 рубля за минуту разговора, в зависимости от конкретного тарифа и компании, предоставляющей услуги SIP-телефонии.

По словам Игоря Бедерова, теоретическая возможность поймать мошенников, которые используют подмену номера, есть. Правда, шансов на это мало.

- Требуется получить от оператора связи данные о трафике, посредством которого был осуществлен виртуальный звонок. При помощи анализа этого трафика можно установить сервер и компанию, которая предоставляла услуги виртуальной телефонии. Далее в эту компанию, скорее всего иностранную, должен быть направлен запрос на предоставление данных абонента. Правда, этот запрос вероятнее всего проигнорируют, - говорит эксперт.

Дело в условиях, которые современная Россия имеет в плане международного сотрудничества, говорит Игорь Бедеров.

- Проще игнорировать проблему и не обращать на нее внимание. Как это происходит, например, с виртуальными минированиями. Хотя в моем понимании, в виртуальную телефонию, как и в любой интернет-трафик, можно встроить идентифицирующие модули, которые позволяли бы получать данные о конечном устройстве, используемом абонентом, - подытожил эксперт по кибербезопасности.

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