Загадочные телефонные звонки в Екатеринбурге: кто нам звонит и сбрасывает

Уральцы все чаще стали сталкиваться с так называемыми спам-звонками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральцы все чаще стали сталкиваться с так называемыми спам-звонками. Неизвестные собеседники предлагают пройти опрос, рассмотреть банковское предложение или зазывают на курсы. Но если к подобной навязчивости абоненты относительно привыкли, то другой вид спам-звонков у многих вызывает недоумение. Речь о случаях, когда с неизвестного номера поступает один-три гудка, а после этого звонок сбрасывается. Сброс происходит и в случае если человек берет трубку. В последнее время такие звонки приобрели массовый характер.

Кто и зачем подвергает абонентов подобной «бомбардировке» и как бороться с таким видом спам-активности? «Комсомолка» разбиралась с экспертами.

- Условно спам-звонки можно разделить на два типа. Первый, когда с вами общается живой человек, но таких звонков меньшинство, - объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Большая часть звонков идет от робота, который надиктовывает вам сообщение. Вы можете с ним взаимодействовать, нажимая определенные цифры на клавиатуре своего телефона.

Эксперт уточнил, что по закону голосовой робот не имеет право осуществлять абонентам звонки. Ряд компаний опасаются, что из-за подобной активности на них подадут в суд. Поэтому они идут на хитрость – звонят и сбрасывают. Абонент видит пропущенный звонок и перезванивает. В этот момент ему начинают предлагать те или иные услуги.

- Это стало настолько массовым, что многие люди уже не перезванивают на незнакомые номера, так как они выучили подобную схему. Тем более, что когда вы перезваниваете, звонок идет за ваш счет.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал «КП-Екатеринбург», что голосового робота используют еще и для того, чтобы пополнить базы абонентов. Затем эти данные перепродают.

- Рынок большой и на нем много участников. Есть определенные фирмы, которые занимаются массовым сбором данных, в том числе из Интернета. Но такие данные в чистом виде не стоят практически ничего, так как их качество – довольно низкое. Один из вариантов увеличения стоимости – заниматься прозвоном. Чтобы понять «живой» номер или нет. Обычно это делает робот, в редких случаях колл-центры, - объясняет эксперт.

КАК БОРОТЬСЯ С ТАКИМИ ЗВОНКАМИ?

Если вы являетесь счастливым обладателем Айфона, то на аппаратном уровне отфильтровать спам-звонки вряд ли получится, считает Эльдар Муртазин. Но в случае с другими марками телефонов сделать это можно.

- На Андроиде есть огромное количество программ, в том числе и встроенные функции, которые могут отфильтровывать спам-звонки. База по России растет довольно быстро, поэтому такие звонки фильтруются довольно надежно, - считает эксперт.

Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян даже назвал одно из бесплатных приложений, которое помогает блокировать спам-звонки. Оно называется «Не бери трубку».

Но до конца победить проблему в любом случае не получится. В этом уверен руководитель направления информационной безопасности «Ростелекома» на Урале Григорий Ахунов.

- На сто процентов защититься не получится. Более того, операторы связи по большей части заинтересованы в подобных сервисах. Ведь для оператора большой интерес в продаже трафика и бороться с подобными вещами им не очень выгодно. Продавать как сервис – да, выгодно, - говорит Григорий Ахунов.

Первый, когда с вами общается живой человек, но таких звонков меньшинство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но, по его словам, вины оператора здесь нет. Дело в том, что мобильная связь в нашей стране – одна из самых дешевых в мире. Обилие нежелательных звонков – ее оборотная сторона. А операторы вынуждены зарабатывать на дополнительных услугах, например, на сервисах по блокировке спама.

- Конечно, есть вариант не брать трубку с незнакомых номеров и все подобные номера отправлять в «отстойник». Но дело в том, что спам-звонки идут с разных номеров, - отмечает Григорий Ахунов.

КАК НЕ ПОПАСТЬ В БАЗУ СПАМЕРА

Руководитель направления по информационной безопасности дал советы о том, как сделать так, чтобы ваш телефон не попал в базу спамеров. Для начала нужно разобраться, как она формируется.

- Сейчас научились писать роботов по базам Avito, Drom.ru и прочим сайтам с объявлениями, где можно «отлавливать» номера. Это хороший источник информации. Поэтому если не хочется попадать в базы спамеров, то по возможности на таких сервисах стоит регистрироваться с отдельной сим-карты и использовать ее только для работы с этим сервисом, - объясняет Григорий Ахунов.

Также он уточнил, что по возможности не стоит оставлять свой номер в сервисах по доставке еды, так как номера оттуда тоже часто пополняют базы спамеров.

- К сожалению, эти базы слабо защищены и часто утекают, - отметил эксперт.

Также он добавил, что если номер уже попал в базы спамеров, то удалить его оттуда нереально. Григорий Ахунов советует не привязывать подобные телефоны к банковским картам.

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