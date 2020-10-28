Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Представился силовиком: житель Екатеринбурга «подарил» три миллиона рублей мошенникам

Преступник заявил, что в его производстве находится уголовное дело о покушении на кражу денег со счета
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
В итоге сумма ущерба, причиненного жителю г. Екатеринбурга, составила 3, 192 миллиона рублей

В итоге сумма ущерба, причиненного жителю г. Екатеринбурга, составила 3, 192 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 53-летний житель Екатеринбурга. Мужчина повелся на уловку преступника, который представился силовиком.

- Лжесиловик заявил, что в его производстве находится уголовное дело о покушении на кражу денег со счета и ведется соответствующее внутри банковское расследование. Далее мужчина порекомендовал выполнить все указания звонивших, - пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

В итоге мужчину убедили перевести все сбережения на «резервные» счета. Лишь после операции уралец понял, что его ограбили. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Криминал