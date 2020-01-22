«Не говорите им да»: замначальника екатеринбургской полиции о новом способе «развода» бизнесменов

В Екатеринбурге за 2019 год полиция завела 1991 уголовное дело о мошенничестве. Для сравнения, (в 2018 году их было 1451). Как рассказывают полицейские, значительная часть этих преступлений мошенники совершали когда завладевали банковской картой ничего не подозревающей жертвы.

К сожалению, преступники в курсе всех новшеств IT-отрасли и постоянно придумывают новые виды мошенничеств. О преступном ноу-хау, рассказал заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. Он уточнил, что на эту уловку мошенников часто «ведутся» уральские бизнесмены и крупные руководители, которые подключают услугу голосового управления банковским счетом.

- Многие люди, отвечая на звонок, говорят: «Да». Никогда не нужно так делать. Дело в том, что могут звонить мошенники и получать таким способом образец голоса. Если у них есть доступ к счетам, то они могут включить запись голоса и, произведя определенные действия, списать деньги, - объяснил Швыдченко.

О преступном ноу-хау, рассказал замначальника УМВД Андрей Швыдченко. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Он уточнил, что ущерб по подобным делам составлял в разных случаях от 3-х до 5 миллионов рублей.

Мошенничества бывают двух видов: контактные и бесконтактные. В первом случае жулики завязывают с жертвой личное общение, к примеру, говорят, что на человеке лежит порча и под этим предлогом забирают деньги. Мошенничество бесконтактным способом происходит, когда жертва и преступник не встречаются. Например, когда жулики крадут деньги с банковских карт. За прошлый год в Екатеринбурге полицией было зарегистрировано 1184 преступления, совершенного бесконтактным способом. Это составляет 60% от общего числа мошенничеств.

Начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Игорь Каргаполов предостерег: любые попытки узнать информацию о банковской карте говорят о том, что против вас готовится преступление.

Мошенники по-прежнему звонят и представляются сотрудниками банка. При этом, в ряде случаев жулики могут даже звонить с номера телефона банка. Это можно сделать при помощи IP-телефонии.

Игорь Каргаполов посоветовал никогда не давать информацию с банковской карты посторонним. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Все действия преступников направлены на то, чтобы потерпевший сообщил реквизиты банковской карты. С помощью этих данных похищаются деньги, - уточнил Каргаполов.

Силовик призвал не передавать свою банковскую карту в руки посторонним.

- Банковская карта – это тоже, что и ваш кошелек или ключи от квартиры. Вы ведь не отдадите эти предметы неизвестному лицу, - сравнил Игорь Каргаполов.

Полицейский посоветовал горожанам всегда перепроверять информацию, которую им сообщают через интернет или по телефону.

Не секрет, что телефонными «разводами» часто занимаются люди, отбывающие наказание в колонии. Но, как оказалось, в Свердловской области такая практика среди арестантов не распространена.

- Мы периодически обращаемся к нашим коллегам из других регионов по данному вопросу. Но к нам от наших коллег подобных сообщений не поступает, - рассказал врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Власов.

Представитель Центробанка рассказал, что за прошлый год у россиян при осуществлении банковских переводов был похищен 1 млрд рублей. При этом всего банковских переводов было выполнено на сумму в 100 трлн рублей. Для сравнения, бюджет России составляет 15 триллионов рублей.