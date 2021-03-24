В Екатеринбурге кибер-преступники «развели» доцента УрГУПС на 4,2 миллиона рублей

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники украли у 45-летнего доцента 4,2 миллиона рублей. По данным «КП-Екатеринбург» жертвой кибер-преступников стал преподаватель Уральского государственного университета путей сообщений (УрГУПС).

Информацию о том, что жертвой аферистов стал преподаватель вуза подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что в оперативной сводке едва ли не каждый день фигурируют новые факты обмана людей. При этом, если раньше обманутыми становились преимущественно люди пожилого поколения, то теперь на удочку аферистов стали попадаться люди всех возрастов, в том числе молодежь.

- Так, 23 марта в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу поступило заявление с просьбой о помощи от мужчины, 1976 года рождения, доцента кафедры одного из ведущих ВУЗов Урала. Высокообразованный человек стал жертвой злоумышленников, которые «выманили» у него более четырех миллионов рублей, - рассказал полковник Горелых. - Доценту позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с его лицевого счета хотят снять имеющиеся сбережения.

«Сотрудник банка» убедил доцента, что ему нужно срочно оформить на себя кредит, обналичить эти деньги и зачислить их на другую банковскую ячейку, что в итоге преподаватель и сделал.

Лишь после этого работник вуза сообразил, что нужно узнать в банке – работает ли у них такой сотрудник. К сожалению, к тому моменту что-либо сделать было уже поздно.

– Миллионы бесследно исчезли в лабиринтах мошеннических схем. Полиция возбудила уголовное дело, ведет розыск воров. Процесс этот, отмечу, далеко не из простых. Сыщики имеют дело с хорошо налаженной системой обмана, корни которой зачастую ведут в другие субъекты нашей страны и даже в зарубежные страны. Поэтому по объективным причинам на раз, два, три такие преступления не раскрываются, - отметил Валерий Горелых.

Представитель полицейского главка добавил, что на раскрытие подобных преступлений иногда уходят годы.

По состоянию на 24 марта 2021 года на территории Среднего Урала полицией зарегистрировано 1330 случаев различных видов мошеннических действий.

- За этой огромной цифрой стоят конкретные люди, которые собственноручно отдали свои «кровные», чтобы жулики могли спокойно вести барский образ жизни. Прежде, чем совершать любые финансовые операции, рекомендую хорошо подумать и посоветоваться со своими родными, - порекомендовал полковник Горелых.

В связи со злободневностью проблемы кибер-преступности, региональное ГУ МВД в очередной раз разъяснило как не стать жертвой аферистов. Советы свердловчанам дал начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска регионального главка МВД подполковник полиции Артем Лаздынь.