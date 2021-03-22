В Национальном экологическом рейтинге Свердловская область оказалась на 80 месте из 85

На первом месте оказалась Тамбовская область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что Свердловская область – регион промышленный, а значит ждать чудес от экологии не стоит, понятно и так. Но кто бы мог подумать, что в национальном экологическом рейтинге мы окажемся… на 80 месте! Рядом с нами Якутия, у которой 79-е место и Забайкальский край, у которого 81-е. Ну и еще совсем рядом, на 78 месте оказалась Московская область. А всего мест 85.

- Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации на отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, - уточняют авторы национального экологического рейтинга регионов.

Свердловская область на 80 месте в рейтинге. Фото: greenpatrol.ru

Этот рейтинг составили в общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Он отражает ситуацию с экологией в регионах за зиму 2020-2021 года. Если посмотреть Свердловскую область внимательнее, то минусы нам поставили за уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, а также за нарушения коммерческими предприятиями природоохранного законодательства и не очень активное внедрение проектов, защищающих природу.

А вот на первом месте в рейтинге оказалась Тамбовская область. Правда, по большинству показателей, по которым, например, оценивали наш регион, у Тамбовской области указано «Нет оценок за этот период».