Петр Ян о потере пояса UFC из-за удара коленом: «Угловые кричали «бей» на бразильском и русском»

Россиянин лишился титула чемпиона UFC после запрещенного удара коленом в голову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боец Петр Ян, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», рассказал о том, когда состоится его реванш с Алджамейном Стерлингом, а также раскрыл подробности боя. В частности, боец ответил на вопрос, советовали ли ему из угла нанести американцу удар коленом в голову.

Напомним, 7 мая россиянин лишился титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе. Это произошло после того, как Петр Ян нанес своему сопернику Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом в голову . В итоге Ян, который лидировал на протяжении всего боя, потерял чемпионский пояс в самом престижном мировом промоушене.

ПОЯС НАХОДИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Пресс-конференцию с бойцом организовала Академия единоборств РМК, где тренируется спортсмен. Петр Ян рассказал, что, несмотря на потерю титула, пояс чемпиона UFC у него не забрали.

- Пояс сейчас находится у нас – в Академии единоборств РМК на первом этаже. Он здесь, и я до него не дотрагиваюсь. Когда я приехал, первое, что мне сказал мой сын, было: «Папа, а ты что, не привез третий пояс?».

Петр Ян уточнил, что не считает Алджамейна Стерлинга самым опасным соперником в своей карьере.

Теперь титул чемпиона в легчайшем весе принадлежит американцу. Фото: Instagram Алджамейна Стерлинга

- Я бы ни в коем случае не назвал его самым опасным. Я дрался с ним можно сказать в 50% кондиции и у меня все получалось. Я защищался от борьбы – самый сильный его аспект. Нужно было просто быть немного понапористее, - рассказал боец. - Практически все его удары были по защите. Я специально принимал их на себя, чтобы дать ему отработать свой резерв. От него не было ударов, которые бы меня потрясли.

«ЗАБИЛИ ГОЛОВУ ЗА 10 МИНУТ ДО БОЯ»

Естественно, в ходе пресс-конференции не обошлось без вопроса о злополучном ударе коленом в голову, из-за которого Ян лишился титула. Журналист Вадим Тихомиров спросил у бойца, советовали ли ему из угла нанести ударить Стерлингу коленом в голову.

Перед тем, как ответить на этот вопрос, Петр Ян рассказал, что перед поединком к нему в раздевалку зашел рефери и рассказал о правилах. В частности о том, в каких ситуациях запрещены удары в голову коленом и ногами. Они запрещены, если соперник опирается коленом на настил ринга. При этом важную роль играет и положение рук.

Петр Ян показывает, при каком положении рук было запрещено наносить удар оппоненту. Фото: скриншот видео Академии единоборств РМК

- Если пальцы стоят так (вся ладонь находится на канвасе. – Прим. Ред.). – ты не можешь бить в голову, если так – (на канвасе лишь кончики пальцев) – можешь. Я сильно зациклился на этом моменте, - вспоминает боец.

Петр Ян рассказал, что действительно советовался с секундантами из своего угла, перед тем, как нанести роковой удар, так как не был на сто процентов уверен в том, что он разрешен.

- Мне настолько забили голову этой информацией – за 10 минут до боя, что я спрашивал у угловых: как мне бить? Чем мне бить? Понятно, что все они кричали «бей» - на английском, бразильском и русском. Был хаос, - вспоминает бывший чемпион UFC. - Для меня не выгодно было нарушать правила. Я чувствовал, что веду бой. Мне казалось, что он сидит на корточках, а не на коленках и стоит на полной ступне. Я думал, что он сейчас будет вставать.

Российский боец рассказал, что реванш со Стерлингом состоится предположительно через два-три месяца.

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