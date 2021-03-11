Петр Ян вернулся в Екатеринбург после боя с Алджамейном Стерлингом на UFC

Фото: клуб «Архангел Михаил»

Петр Ян вместе с партнером по команде Денисом Лаврентьевым ночью прилетел в Екатеринбург после боя с Алджамейном Стерлингом на UFC 259. Бойца клуба «Архангел Михаил» в аэропорту встретили только близкие. Встречи со СМИ не было. Об этом попросил сам боец.

Фото: клуб «Архангел Михаил»

Напомним, что на турнире в Лас-Вегасе Петр Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а пояс чемпиона забрал Стерлинг. Известно, что раздельным решением судей россиянин был впереди и в случаи подсчета очков, скорее всего, выиграл бой.

После боя Петр Ян извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар. Сейчас российский боец занимает первую строчку рейтинга и уже в ближайшее время должен провести реванш со Стерлингом. Президент лиги Дана Уайт сообщил, что второй бой будет организован в ближайшее время.