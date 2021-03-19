«Покажу себя во всей красе»: боец Петр Ян рассказал, когда будет реванш со Стерлингом

Пресс-конференцию с бойцом организовала Академия единоборств РМК, где тренируется спортсмен. Фото: скриншот видео Академии единоборств РМК

Боец легчайшего дивизиона Петр Ян, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», рассказал о том, когда состоится бой-реванш с Алджамейном Стерлингом. Напомним, 7 мая боец потерпел поражение от американца и потерял титул чемпиона UFC . Петр Ян лидировал на протяжении всего поединка, но нанес запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого победу отдали Алджамейну Стерлингу.

- Реванш возможен в ближайшие 2-3 месяца. То есть, это либо лето, либо ближе к лету. Правда, мы знаем, что у UFC может все поменяться, поэтому остается только ждать, - заявил Петр Ян.

Пресс-конференцию с бойцом организовала Академия единоборств РМК, где и тренируется спортсмен.

На вопрос о том, можно ли назвать Алджамейна Стерлинга самым опасным соперником за всю карьеру, Петр Ян ответил так:

- Я бы ни в коем случае не назвал его самым опасным. Хотя все опасны по- своему. Первый номер и первый претендент дивизиона… Но я дрался с ним можно сказать в 50% кондиции и у меня все получалось. Я защищался от борьбы – самый сильный его аспект. Нужно было просто быть немного понапористее, - рассказал боец. - Во время реванша я обязательно покажу себя во всей красе.