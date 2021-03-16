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Общество16 марта 2021 13:11

«В отряде краснодеревщиков прибыло»: бард Александр Новиков подарил на юбилей Евгению Куйвашеву именной рубанок

Подарок шансонье выбирал, вспомнив, как губернатор сделал своими руками стол
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Бард заявил, что будет ждать от губернатора ответный подарок - мебель Фото: страница в Facebook Александра Новикова

Сегодня, 16 марта, юбилей празднует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Главе региона исполнилось 50 лет. Не смотря на то, что накануне губернатор в Instagram просил всех не тратиться на подарки, а перечислить деньги в фонд на лечение малышей, отказать себе в удовольствии преподнести презент главе региона, смогли не все. Заглянул на огонек к Евгению Куйвашеву и бард Александр Новиков, живущий по соседству.

- Памятуя, какой стол он выстрогал собственными руками, и о том, что на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи» этот стол был продан за 500 000 евро, подарил сегодня ему именной рубанок. В отряде краснодеревщиков России прибыло! - написал бард на своей странице в Facebook.

Александр Новиков добавил, что теперь ждет от соседа и для себя «чего-нибудь из мебелишки».

Напомним, что об увлечении Евгения Куйвашева столярным делом стало известно в ноябре 2019 года. Тогда глава региона показал на своей странице в Instagram два стола, которые сделал своими руками из 120-летних досок, найденных в районе Ирбита. Один из них он отправил своей маме, а второй подарил благотворительному аукциону.

Вот такой стол Евгений Куйвашев смастерил своими руками в 2019 году Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Лот купил за 35 миллионов рублей уральский бизнесмен и владелец «Сима Ленда» Андрей Симановский. Все деньги, которые были выручены от продажи стола, направили в детский центр «Хочу ходить» на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы.

После аукциона Евгений Куйвашев писал, что в первые минуты после того, как его стол ушел с молотка, был тронут до слез. Но потом пришел в себя и начал шутить про то, что теперь ему можно все бросить и уйти в мебельный бизнес.

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