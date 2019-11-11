2019-11-11T06:18:45+03:00
Общество

Губернатор Куйвашев показал стол из 120-летних досок, который смастерил для мамы

Еще один он отправил на благотворительный аукцион
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Куйвашев в InstagramФото: Евгений Куйвашев в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал столы, которые собственными руками соорудил из 120-летних досок. На своей странице в Instagram он отметил, что один из них уже отправил своей маме, как и планировал, а второй подарил благотворительному аукциону «Екатерининская ассамблея».

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Все деньги, которые в ходе аукциона будут выручены от продажи стола, направят в детский центр «Хочу родить» на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы.

- Результат превзошел мои ожидания. В прошлом году на «Екатерининской ассамблее» удалось собрать рекордную сумму — 31,5 млн рублей. Надеюсь, 6 декабря получится собрать ещё больше средств на лечение детей, - добавил губернатор.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Помогал Куйвашеву житель Сысерти Сергей Захаров – у него для ремонтных дел есть собственная мастерская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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