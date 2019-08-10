«В районе Ирбита нашли 120-летние доски»: губернатор Куйвашев показал, как мастерит стол для своей мамы

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-10T12:06:42+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал в своем Instagram, как мастерит стол для своей мамы. Второй стол, сделанный главой Среднего Урала, выставят на благотворительный аукцион.

Примечательно, что материалы губернатор «нашел под Ирбитом», а работы выполнил не в Екатеринбурге, а в Сысерти.

evgenykuyvashev Не каждый день увидишь губернатора за работой по изготовлению стола, тем более для родной матери

- Мама давно просила меня подарить ей стол для нашей большой семьи. Я решил не покупать его в магазине, а сделать сам, чтобы подарок был с душой. В районе Ирбита нашли 120-летние доски, вытащили из них старые демидовские гвозди. После работы поехал в Сысерть. Тут есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь. Начали работать. Результат покажу. Досок привезли больше, чем требуется, поэтому решил сделать два стола. Один подарю маме, а второй выставлю на следующем благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея». Вырученные от продажи деньги пойдут на помощь детям, - написал Куйвашев в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU