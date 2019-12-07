2019-12-07T11:42:22+03:00
Общество

«Бросить все и уйти в мебельный бизнес»: стол губернатора Свердловской области, сделанный своими руками, продали на благотворительном аукционе за 35 миллионов

Лот купил уральский миллионер Андрей Симановский
Юлия СТАЛИНА
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Фото: instagram Евгения КуйвашевФото: instagram Евгения Куйвашев
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Тот самый стол, который губернатор Свердловской области сделал самостоятельно, продали на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи». Мероприятие прошло в пятницу вечером, 6 декабря. Лот купили за 35 миллионов рублей. Об удачной сделке Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram.

- Сейчас уже можно шутить про то, что бросить бы все и уйти в мебельный бизнес, а в первые минуты был тронут почти до слез. За короткий промежуток времени «Екатерининская ассамблея» из небольшого и скорее развлекательного мероприятия выросла до по-настоящему мощной благотворительной акции, которая позволяет решать масштабные социальные задачи и помогать все большему числу людей, - написал Куйвашев.

Стол, который продали на аукционе, сделан из 120-летних досок, найденных в районе Ирбита. Второй такой Евгений Куйвашев подарил своей матери.

Андрей Симановский купил стол за 35 миллионов рублей

Андрей Симановский купил стол за 35 миллионов рублей

Покупателем стал экстравагантный уральский бизнесмен Андрей Симановский. Владелец «Сима Ленда» знаменит тем, что сделал из обычной школы на окраине города, настоящий Версаль с золотыми стенами и мраморными полами.

Отметим, ежегодный аукцион «Екатерининской ассамблеи» собирает несколько миллионов рублей на продаже различных вещей, затем деньги передают на благотворительность. В этот раз удалось собрать 86,5 млн рублей, в прошлом году сумма сборов составила 31,5 млн. Средства будут направлены в благотворительный фонд «Жизнь в движении» актера Евгения Миронова на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы

ИСТОЧНИК KP.RU

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