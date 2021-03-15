Евгений Куйвашев попросил уральцев вместо подарков на день рождения помочь малышам с серьезными заболеваниями

Губернатор попросил уральцев вместо подарков на его день рождения помочь 15 малышам с серьезными заболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свой день рождения, который он празднует завтра, 16 марта, по традиции попросил уральцев не дарить ему подарки. Вместо этого глава региона предложил помочь 15 малышам с серьезными заболеваниями.

- Давайте поможем им. Для меня это станет лучшим подарком, - написал Евгений Куйвашев в Instagram. - Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь получили почти полсотни детей, а значит, мы с вами сделали счастливее десятки семей.

Фото: страница в Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор отметил, что за шесть лет удалось собрать более 53 миллионов рублей, которые пошли на помощь детям. Также Евгений Куйвашев написал, что ему приятно видеть, что подобную традицию поддерживают чиновники, спортсмены и другие известные люди нашего региона.

Реквизиты, по которым можно отправить деньги на лечение малышей в Фонд «Живи, малыш», указаны на странице губернатора в Instagram.