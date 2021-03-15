«Ехали с горячих источников в Тюмени»: подробности аварии, где погибли пять екатеринбуржцев

За рулем Кia Rio находилась Людмила (в центре). С ней ехала ее дочь Виктория (справа), подруга Анна (слева) и двое детей 10 и 12 лет. Фото: соцсети

«КП-Екатеринбург» стали известны детали жуткой аварии на Тюменском тракте, унесшей жизни пяти человек, а также личности погибших.

Напомним, авария произошла 14 марта на 48-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень». Водитель автомобиля Кia Rio, ехавший из Тюмени в Екатеринбург, не справился с управлением и столкнулся с большегрузом Volvo. Все находившиеся в легковушке погибли.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», за рулем Кia находилась 52-летняя женщина по имени Людмила. Кроме нее в автомобиле ехали две ее дочери – 21-летняя Виктория и ее 12-летняя сестра, которая ходила в пятый класс. Также в аварии погибла 46-летняя подруга Людмилы по имени Анна и ее 10-летний сын, сидевший на заднем сиденье.

- В пятницу они уехали в Тюмень, чтобы отдохнуть на горячих источниках. Вчера возвращались в Екатеринбург, - рассказала одна из подруг семьи погибшей Виктории.

Еще одна подруга Виктории рассказала «КП», что 21-летняя девушка училась в Институте права и предпринимательства при УрГЮА.

- Вика хотела стать юристом по семейным делам. С детства занималась танцами, это был самый позитивный человек в моей жизни, - рассказала наша собеседница.

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