Следственный комитет начал проверку после гибели пятерых человек в ДТП на свердловской трассе

Фото: СК по Свердловской области

Следственный комитет начал проверку после ДТП на 48 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» недалеко от села Мезенское, где лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль Kia Rio. В аварии погибли пять человек. По предварительной информации, это мальчик и девочка – 12 и 13 лет, 20-летняя девушка, 52-летняя женщина - водитель легковой машины и пенсионерка, возраст которой устанавливается.

- Следователями СКР выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех без исключения обстоятельств трагедии. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев инцидента, назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали в СК по Свердловской области.

Известно, что водитель Kia Rio по пути из Тюмени в Екатеринбург, не справилась с управлением и вылетела на встречу Volvo. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Погибших извлекали из автомобиля с помощью специальных инструментов.

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