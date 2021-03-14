ГИБДД ищет родных женщины, которая сидела за рулем иномарки влетевшей в фуру под поселком Мезенское

Фото: кадр с видеорегистратора

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень». Авария произошла вблизи поселка Мезенское. На кадрах с видеорегистратора видно, как легковой автомобиль «Киа» неожиданно выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с фурой. Все, кто находился в легковушке, погибли на месте. По предварительной информации - это трое взрослых и двое детей.

- Ориентировочно за рулем находилась 50-летняя женщина. Рядом на пассажирском была 20-летняя девушка. Пока связь между людьми в машине не установлена. Кроме того, на месте ДТП был найден телефон, но из списков контактов никто не отвечает, - уточнил «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. - Детям, которые были в иномарке около 10-12 лет.

Сейчас Свердловское ГИБДД разыскивает родственников погибших.