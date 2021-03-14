Погибли два ребенка и взрослые: на Урале легковушка влетела в фуру

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на 48 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» недалеко от села Мезенское произошла страшная авария: лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль. По предварительной информации, в легковом автомобиле ехали пять человек: двое взрослых и трое детей. Все они погибли.

На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу и залетает под большегруз. Удар был настолько сильный, что легковушку буквально смяло в гармошку.

Сейчас на месте ДТП работает ГИБДД Свердловской области. Установлено, что водитель «Киа», двигаясь из Тюмени в Екатеринбург, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». Владелец легковушки и четыре пассажира погибли на месте до прибытия бригады скорой помощи. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Движение на данном участке затруднено в обоих направлениях, экипажи ДПС направляют автомобилистов в объезд по новому направлению автодороги Екатеринбург-Тюмень, - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторные батареи, чтобы не допустить возгорания. Погибших извлекают из автомобиля с помощью специальных инструментов. По факту аварии в МВД проводится проверка.