«У них все эмоции на лице»: фотограф Vogue и Glamour сделала снимки уральских ветеранов

В Екатеринбурге участниками проекта стали пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вы знаете, война — это ведь не набор сухих дат и различных фактов. Война — это в первую очередь истории людей, которые прошли все это! И мы пытаемся передать эмоции». Под таким девизом в Екатеринбурге впервые прошли съемки проекта «Герои России, какими их не видел никто», организатором которого стал благотворительный фонд «Память поколений». Главными действующими лицами становятся участники боевых действий, будь то Афганистан, Чечня или другие военные конфликты. В этом году проект посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. И если раньше фотосессии проходили исключительно в Москве, то сейчас география расширилась. Участниками стали ветераны еще нескольких городов: Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Казани. За плечами каждого участника непростая судьба: кто-то воевал на передовой, а кто-то ковал победу в тылу.

ВСЕХ ИХ ОБЪЕДИНИЛА ОБЩАЯ БЕДА…

В Екатеринбурге участниками проекта стали пять человек. В подобных фотосессиях они участвуют впервые, поэтому не скрывают своего волнения. Такие разные, все они объединены общей бедой: их жизнь изменила война. Ушаков Петр Филиппович из Сысерти ушел на фронт добровольцем в 17 лет, он был автоматчиком, пулеметчиком и артиллеристом. Снимков тех лет у него не осталось, все страшные кадры остались лишь в памяти.

- За время войны я получил три ранения. Дошел до Берлина, - вспоминает Петр Филиппович. – Мне по-прежнему снятся кошмарные сны о войне.

Власов Николай Спиридонович на войну ушел радистом в 1941 году, будучи 18-летним парнем.

- Боевое крещение я получил в Великих Луках. Высадка с поезда производилась ночью - кругом лес и непроглядная темень. Вдруг началась бомбежка и нам, необстрелянным солдатам, показалось, что это самое страшное, что может быть на свете: грохот, разрывы, воющие осколки... Потом я понял, что это была самая рядовая бомбежка, каких в моей фронтовой жизни были сотни. Но первая запомнилась на всю жизнь, - делится Николай Спиридонович.

В подобных фотосессиях ветераны участвуют впервые, поэтому не скрывают своего волнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Числов Михаил Васильевич был участником операции «Багратион», воевал за освобождение Белоруссии, Польши, Литвы. Победу встретил в Польше.

- Победу встречали! Такая радость! Кто в воздух стреляет, кто обнимается, целуется. А я решил к Балтийскому морю прогуляться, раньше же не видел никогда. Такая ширь, простор, - делится эмоциями Михаил Васильевич.

Владимир Ильич Эккельман ушел воевать вместе со своими братьями. Их направили на запад, а Владимир Ильич как радист попал в Красноярский край и воевал там до 1944 года. Потом по тревоге отправили на дальний Восток сражаться с японцами, а чуть позже они капитулировали. После войны Владимир Ильич решил стать врачом.

- Три года проработал хирургом в Тавде, в системе ГУЛАГа. Потом еле вырвался оттуда в Ленинград, в ординатуру, - рассказывает Владимир Ильич. - Окончил ординатуру и вернулся в Свердловск. Проработал 58 лет хирургом.

Единственной женщиной проекта в Екатеринбурге в этом году стала Смоленцева Елизавета Григорьевна. Война застала ее 20-летней медсестрой. Она без раздумий написала заявление, чтобы отправиться на фронт. Ее отправили в госпиталь для раненых в Чите. Там она была донором. Ее кровь спасла более ста жизней. Чуть позже Елизавета Григорьевна стала полевой медсестрой, выносила раненых на передовой.

- Война для меня закончилась только в сентябре 1945 года, но и в мирное время я не ушла из медицины. Когда вышла на пенсию, у меня возникла идея создать музей медицинских сестер, написать статьи о их судьбах, найти фотографии, - говорит Елизавета Григорьевна. – Вместе со своими друзьями нашли более 400 судеб девочек-медсестер, спасавших раненых. Сейчас эти материалы находятся в музее медицинского колледжа

ВЕТЕРАНАМ НЕ НУЖНО ИЗОБРАЖАТЬ ЭМОЦИИ

Фотографы работают на добровольной основе и не берут гонораров. В Екатеринбурге ветеранов снимала фотограф Vogue, Glamour, Tatler Ольга Тупоногова-Волкова.

- Благодаря «Героям России», я поняла значимость своей профессии, потому что изначально я сотрудничала с глянцевыми изданиями. Ты снимаешь фотографию, ее напечатали в журнале и вскоре забыли, а здесь происходит переоценка своих работ, - рассказывает фотограф. - Удивительно, но человеку, который пережил что-то ужасное, не нужно изображать эмоции, все написано на его лице. Это очень трогательно, когда перед тобой садится ветеран. Этим людям хочется пожать руку, обнять.

В Екатеринбурге Ольга Тупоногова-Волкова снимает впервые. Ранее она уже работала на проекте в Казани, когда же ее позвали в уральскую столицу, согласилась без раздумий.

В этом году проект посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время работы по коридору фотостудии проходит парень в толстовке с надписью «Волонтеры победы». Молодые парни и девчонки постоянно поддерживают акции, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.

- Волонтеры помогают в организации: обзванивают ветеранов, помогают добраться до студии, сопровождают их. Также ежемесячно обзваниваем всех наших подшефных и выясняем, какая помощь им необходима. Потому что мы должны помнить их вклад в победу, и как бы грустно ни звучало, мы последнее поколение, которое видит их вживую, - рассказывает постоянный участник «Волонтеров победы» Виталий Шашко.

Результаты фотосессии можно будет посмотреть на Выставке «Герои России, какими их не видел никто». Ее планируют открыть в мае. Сейчас организаторы определяются с площадкой.