Самое большое бомбоубежище «Уралмашзавода» рассчитано на 950 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Одни нары вмещают сразу пять человек! Внизу четверо сидят, один лежит сверху. И так по очереди. А что? Это же не место для развлечений! – рассказывает о бомбоубежище № 15 начальник отдела гражданской обороны, ЧС и обеспечения пожарной безопасности «Уралмашзавода» Николай Болонин.

О бункере на территории закрытого предприятия Николай Дмитриевич знает все мельчайшие детали, при этом в его зону ответственности входят восемь подобных укрытий.

Вход в бункер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они предназначены для обеспечения безопасности сотрудников завода на случай чрезвычайных ситуаций, включая угрозу авиаудара. Но, к счастью, за четыре десятилетий по предназначению бомбоубежищем пользоваться не приходилось. Раз в год здесь проводятся учения, но даже тогда бункер, предназначенный на 950 человек, заполняется не более чем на 20%.

Укрытие совсем не похоже на то, что навязывают нам фильмы об апокалипсисе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы привыкли думать об убежищах, как о тайных комнатах для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Но в реальности все намного проще. Помещение на глубине шести метров на 1 200 квадратных метров включает в себя десяток спальных комнат с нарами, огромные пластиковые резервуары с водой (из расчета 2 литра на человека – прим.ред.) и запасной дизельный генератор на случай отключения основного источника электроэнергии.

Пункт выдачи воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого есть два больших туалета, больше напоминающих общественные. Но тут претензии излишни, учитывая, что по плану тут могут разместиться девять сотен человек.

Песок для тушения пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бункер рассчитан на пребывание здесь в течение двух дней, чтобы переждать опасный период, - отмечает Николай Болонин. – В нормативах предусмотрена территория 0,6 квадратных метра на одного человека.

Однако ветеран завода признается, в случае бомбежки убежище окажется бесполезным.

- Вы же понимаете, что в случае атомного удара от всего Екатеринбурга ничего не останется. А если пойдет целенаправленный удар по заводу, то, я думаю, бункер не выдержит. Вот если бомба упадет где-то на Уралмаше, тогда да. Ну и от урагана тут можно укрыться, - откровенно делится Николай Болонин.

Вот так выглядят нары, большая часть уже собрана, но некоторые лежат в разобранном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в бункере есть своеобразный пункт управления. По сути это такая же обычная комната со стационарными телефонами, благодаря которым можно связаться с заводом. При этом связь позвонить можно и на любой другой номер. А вот другого источника связи в случае ЧС нет и не будет – на такой глубине под слоем бетона о сотовой связи можно забыть.

Не обошлось и без аптечки, наборы оказания первой медицинской помощи легко найти в пункте управления. Отметим, что укрытие предназначено исключительно для сотрудников завода. Гражданским туда вход воспрещен, как и на территорию предприятия.