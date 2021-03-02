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Общество

Нары, проводные телефоны и низкий потолок: как выглядит тайное бомбоубежище секретного завода

«Комсомолка» выяснила, в каких условиях в случае ЧП придется сидеть под землей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Самое большое бомбоубежище «Уралмашзавода» рассчитано на 950 человек

Самое большое бомбоубежище «Уралмашзавода» рассчитано на 950 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Одни нары вмещают сразу пять человек! Внизу четверо сидят, один лежит сверху. И так по очереди. А что? Это же не место для развлечений! – рассказывает о бомбоубежище № 15 начальник отдела гражданской обороны, ЧС и обеспечения пожарной безопасности «Уралмашзавода» Николай Болонин.

О бункере на территории закрытого предприятия Николай Дмитриевич знает все мельчайшие детали, при этом в его зону ответственности входят восемь подобных укрытий.

Вход в бункер

Вход в бункер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они предназначены для обеспечения безопасности сотрудников завода на случай чрезвычайных ситуаций, включая угрозу авиаудара. Но, к счастью, за четыре десятилетий по предназначению бомбоубежищем пользоваться не приходилось. Раз в год здесь проводятся учения, но даже тогда бункер, предназначенный на 950 человек, заполняется не более чем на 20%.

Укрытие совсем не похоже на то, что навязывают нам фильмы об апокалипсисе

Укрытие совсем не похоже на то, что навязывают нам фильмы об апокалипсисе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы привыкли думать об убежищах, как о тайных комнатах для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Но в реальности все намного проще. Помещение на глубине шести метров на 1 200 квадратных метров включает в себя десяток спальных комнат с нарами, огромные пластиковые резервуары с водой (из расчета 2 литра на человека – прим.ред.) и запасной дизельный генератор на случай отключения основного источника электроэнергии.

Пункт выдачи воды

Пункт выдачи воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого есть два больших туалета, больше напоминающих общественные. Но тут претензии излишни, учитывая, что по плану тут могут разместиться девять сотен человек.

Песок для тушения пожара

Песок для тушения пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бункер рассчитан на пребывание здесь в течение двух дней, чтобы переждать опасный период, - отмечает Николай Болонин. – В нормативах предусмотрена территория 0,6 квадратных метра на одного человека.

Однако ветеран завода признается, в случае бомбежки убежище окажется бесполезным.

- Вы же понимаете, что в случае атомного удара от всего Екатеринбурга ничего не останется. А если пойдет целенаправленный удар по заводу, то, я думаю, бункер не выдержит. Вот если бомба упадет где-то на Уралмаше, тогда да. Ну и от урагана тут можно укрыться, - откровенно делится Николай Болонин.

Вот так выглядят нары, большая часть уже собрана, но некоторые лежат в разобранном виде

Вот так выглядят нары, большая часть уже собрана, но некоторые лежат в разобранном виде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в бункере есть своеобразный пункт управления. По сути это такая же обычная комната со стационарными телефонами, благодаря которым можно связаться с заводом. При этом связь позвонить можно и на любой другой номер. А вот другого источника связи в случае ЧС нет и не будет – на такой глубине под слоем бетона о сотовой связи можно забыть.

Не обошлось и без аптечки, наборы оказания первой медицинской помощи легко найти в пункте управления. Отметим, что укрытие предназначено исключительно для сотрудников завода. Гражданским туда вход воспрещен, как и на территорию предприятия.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ