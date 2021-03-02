Самое большое бомбоубежище «Уралмашзавода» рассчитано на 950 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Одни нары вмещают сразу пять человек! Внизу четверо сидят, один лежит сверху. И так по очереди. А что? Это же не место для развлечений! – рассказывает о бомбоубежище № 15 начальник отдела гражданской обороны, ЧС и обеспечения пожарной безопасности «Уралмашзавода» Николай Болонин.
О бункере на территории закрытого предприятия Николай Дмитриевич знает все мельчайшие детали, при этом в его зону ответственности входят восемь подобных укрытий.
Вход в бункер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все они предназначены для обеспечения безопасности сотрудников завода на случай чрезвычайных ситуаций, включая угрозу авиаудара. Но, к счастью, за четыре десятилетий по предназначению бомбоубежищем пользоваться не приходилось. Раз в год здесь проводятся учения, но даже тогда бункер, предназначенный на 950 человек, заполняется не более чем на 20%.
Укрытие совсем не похоже на то, что навязывают нам фильмы об апокалипсисе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мы привыкли думать об убежищах, как о тайных комнатах для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Но в реальности все намного проще. Помещение на глубине шести метров на 1 200 квадратных метров включает в себя десяток спальных комнат с нарами, огромные пластиковые резервуары с водой (из расчета 2 литра на человека – прим.ред.) и запасной дизельный генератор на случай отключения основного источника электроэнергии.
Пункт выдачи воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме этого есть два больших туалета, больше напоминающих общественные. Но тут претензии излишни, учитывая, что по плану тут могут разместиться девять сотен человек.
Песок для тушения пожара
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Бункер рассчитан на пребывание здесь в течение двух дней, чтобы переждать опасный период, - отмечает Николай Болонин. – В нормативах предусмотрена территория 0,6 квадратных метра на одного человека.
Однако ветеран завода признается, в случае бомбежки убежище окажется бесполезным.
- Вы же понимаете, что в случае атомного удара от всего Екатеринбурга ничего не останется. А если пойдет целенаправленный удар по заводу, то, я думаю, бункер не выдержит. Вот если бомба упадет где-то на Уралмаше, тогда да. Ну и от урагана тут можно укрыться, - откровенно делится Николай Болонин.
Вот так выглядят нары, большая часть уже собрана, но некоторые лежат в разобранном виде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также в бункере есть своеобразный пункт управления. По сути это такая же обычная комната со стационарными телефонами, благодаря которым можно связаться с заводом. При этом связь позвонить можно и на любой другой номер. А вот другого источника связи в случае ЧС нет и не будет – на такой глубине под слоем бетона о сотовой связи можно забыть.
Не обошлось и без аптечки, наборы оказания первой медицинской помощи легко найти в пункте управления. Отметим, что укрытие предназначено исключительно для сотрудников завода. Гражданским туда вход воспрещен, как и на территорию предприятия.