На Урале инспекторы ДПС лопатами расчистили дорогу для автомобилистов, застрявших в снежном плену

Также сотрудники ГИБДД вызвали технику для расчистки дороги. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В последние дни зимы стужа и снегопады решили еще раз напомнить о себе в Свердловской области. Из-за этого на дороге Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в снежном плену оказались несколько машин, причем не только легковых, но и грузовых.

Сугробы буквально выползли на проезжую часть - ни пройти, ни проехать. И это в мороз, когда столбики термометров опустились до -38 градусов! Попытки расчистить путь самостоятельно оборачивались провалом, так как сильные порывы ветра сбивали водителей с ног. К счастью, на помощь автомобилистам, попавшим в беду, пришли сотрудники ГИБДД.

Выбраться из снежного плена не могли даже грузовики. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Наряд ДПС в составе старшего инспектора Евгения Тарасюка и старшего инспектора Дмитрия Останина вызвал на место специальную дорожную технику для расчистки дороги от снега, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - В ожидании транспорта автоинспекторы помогали участникам движения проехать сложный участок, регулируя потоки транспорта, а также расчищая снег вручную лопатами.

Машины застряли на дороге Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Благодаря этому вскоре машинам удалось вырваться из заметенного участка. Движение на трассе восстановилось.

- Прибывшие специалисты, используя технику, привели трассу в безопасное для движения состояние, устранив недостатки в виде снега на проезжей части, провели обработку дороги противогололедными материалами, - добавили в ведомстве.