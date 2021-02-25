Фото: предоставлено Екатериной Козыревой
- Что за выродки такие?! Не люди, а животные!
- Ловить их надо, чтобы страдали также! Сначала собаки, потом на людей перейдет?! – пишут жители Серова в социальных сетях под постом местной зоозащитницы Екатерины Козыревой.
Накануне девушка обнаружила в поселке Энергетиков труп собаки по кличке Белка. Бездомное животное погибло от рук неизвестного живодера. Собаку зарезали, а после выпотрошили внутренние органы.
По словам Козыревой, Белке было около двух лет. Собака была стерилизована и не представляла угрозу для прохожих. Женщина регулярно подкармливала Белку. Вторую собаку, которая находилась поблизости, Екатерина забрала к себе домой, опасаясь, что живодер продолжит убивать.
- Я хочу обратиться к тем, кто сотворил этот ужас – «Горите в аду!». Желаю вам испытать всю боль, которую испытал этот ребенок. Белочку сначала ударили ножом в шею, а потом аккуратно разрезали. Органы разбросали рядом. Видно, что обычным ножом такого не сделать, работал профессионал. Возможно, местный охотник, - рассказала «КП» Екатерина Козырева.
В местном отделе органов внутренних дел заявили, что проведут проверку, после которой будет принято обоснованное решение. Но у зоозащитников мало надежд на помощь от полиции.
- Белка была безобидной. Она и еще две собаки жили на заброшенном участке в конце поселка, где есть гараж. С хозяином мы знакомы, он знал, что собаки там, - добавляет Екатерина Козырева.
Напомним, что на прошлой неделе под Екатеринбургом мужчина убил и расчленил свою собаку. Также «Комсомолка» рассказывала трогательную историю трехлапика хаски по кличке Сильвер, которому пьяные подростки оторвали лапу.
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