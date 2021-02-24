24 февраля 2021 года в Верх-Исетском районном суде рассмотрели апелляцию на решение суда по громкому уголовному делу, возбужденному после конфликта инженером Максимом Шибановым и православным общественником Максимом Румянцевым.- Приговор мирового судьи судебного участка №3 Верх-Исетского судебного района от 30 ноября 2020 года в отношении Шибанова изменить. Снизить размер назначенного ему наказания в виде штрафа до 5 тысяч рублей. Снизить размер компенсации морального вреда до 15 тысяч рублей, взыскать указанную сумму с Шибанова в пользу Румянцева, - заявил судья.Также суд не стал удовлетворять требование Румянцева о взыскании с Шибанова 50 тысяч рублей в качестве утраченного заработка из-за временной утраты работоспособности.Однако Шибанову придется заплатить 23 тысяч рублей на услуги адвоката для потерпевшего. Остальную часть определения суда от 30 ноября оставили без изменений.Таким образом, размер штрафа уменьшился с 35 до 5 тысяч рублей. То есть в 7 раз, а размер моральной компенсации почти в 6 раз – с 87,5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.Конфликт между участниками судебного процесса произошел в начале апреля 2019 года на общественной акции в защиту скверу у Драмтеатра. Там Максим Румянцев назвал Шибанова девочкой, а тот его толкнул в ответ. Румянцев упал, а потом обратился в полицию. Шибанова в итоге обвинили в статье УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУральские журналисты заступились за екатеринбуржца, который толкнул православного активиста Румянцева. Представители уральских СМИ считают, что деятельность Румянцева опасна для общества (подробнее)Суд активиста Румянцева с Максимом Шибановым: был ли удар и насколько верно заключение о травмах. Мы следили за очередным заседанием по делу Максима Шибанова в режиме онлайн (подробнее)«Называл бесноватыми»: на скандального активиста Максима Румянцева написали заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Из-за журналиста, от которого открестились коллеги, могут посадить парня, который повелся на его провокации (подробнее)