Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 февраля 2021 года

С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 76 572 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 217 новых случаев заражения COVID-19. Из них 75 приходится на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса зарегистрировали в Алапаевске, Березовском, Дегтярске, Ирбите, Каменске-Уральском, Камышлове, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и других муниципалитетах региона.

С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 76 572 человек. Из них 69 477смогли побороть инфекцию. Только за прошедшие сутки врачи выписали из больниц 226 человек, полностью вылечившихся от COVID-19.

На сегодня, среди тех, кто продолжает бороться с инфекцией, состояние 320 оценивается как тяжелое. Из них 194 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том 110 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки в регионе было зарегистрировано еще 9 случаев смерти заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 311человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За считанные дни похудел на 33 кг»: у жителя Екатеринбурга после коронавируса развилось редчайшее заболевание. Врачи поставили Алексею Фоминых страшный диагноз – синдром Гийена-Барре (подробнее)

«Она даже давала советы врачу!»: в Екатеринбурге от коронавируса вылечили 104-летнюю бабушку. В конце прошлого года ее госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее)