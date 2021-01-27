«За считанные дни похудел на 33 кг»: у жителя Екатеринбурга после коронавируса развилось редчайшее заболевание

Еще недавно Алексей Фоминых, 48-летний контролер отдела качества, проходил в день по восемь километров, а теперь мужчина вынужден сидеть в инвалидном кресле. В таком состоянии Алексей оказался из-за коронавируса. После того, как он перенес заболевание, у него начались осложнения, которые вытекли в редкий синдром Гийена — Барре. При этом заболевании иммунная система поражает нервную, что приводит к мышечной слабости и потере чувствительности.

Даже легкие упражнения даются Анатолию с трудом Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОВИД ПЕРЕНЕС ЛЕГКО

Врач надевает на тонкие руки Алексея эластичную ленту-кольцо и просит разводить руки в стороны, растягивая ее. Это довольно простое упражнение, но из-за мышечной слабости Алексею выполнять его не легко. Затем врач снимает ленту и дает ему в руки мягкие кубики, которые Алексей начинает сжимать.

- На каждый сустав нужно около 100 движений в день, - объясняет Елена Шигаева, врач.

Это лишь малая часть того, что Алексею нужно делать каждый день в реабилитационном центре, чтобы побороть болезнь. В середине лета у него вдруг поднялась температура до 38,6. А позже тест на Covid-19 показал положительный результат.

- Коронавирус прошел легко, температура держалась два три дня. Но так как у меня сахарный диабет, все равно положили в стационар, - рассказывает Алексей. - Две недели провел там и выписался.

Жена Анатолия показываем, каким был Анатолий до болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После излечения несколько месяцев Алексей чувствовал себя хорошо. Говорит, даже насморка не было. Но затем в ноябре его состояние вдруг стало резко ухудшаться. Все мышцы в теле начали слабеть. Алексей стремительно терял в весе и за считанные дни похудел с 89 до 56 килограмм.

- Сначала начали ступни отниматься затем выше пошло, - вспоминает Алексей. - Потом в туалет на четвереньках приходилось идти. Были боли в спине - вызвал скорую. Привезли меня в 23 больницу. Диагноз на второй день поставили.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Диагноз - синдром Гийена-Барре. Болезнь эта сама по себе редкая, но случай Алексея уникален. Обычно ее вызывает болезнь Зика. Но у Алексея причиной стал именно коронавирус. Подобное раньше не встречалось, признают врачи. Почему одна болезнь спровоцировала другую, медикам еще предстоит выяснить. Перед самим Алексеем сейчас стоит другая задача - восстановиться после болезни.

С конца ноября Анатолий перестал ходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

- При этом синдроме поражаются нервные волокна, мышечная ткань, дыхательный центр, - объясняет Андрей Ярунин, главный врач реабилитационной клиники доктора Волковой. - При своевременном лечении такие пациенты возвращаются на работу.

По оценкам врачей, нужно около 2-3 месяцев дорогостоящего пребывания в реабилитационном центре, чтобы восстановиться. Оплатить счет помогли в «Фонде Святой Екатерины». Уже неделю Алексей проходит процедуры и говорит, что раньше не мог двигать руками и ногами, а сейчас уже может переворачиваться на кровати самостоятельно и даже ходить, пусть пока и на четвереньках.

Анатолий не сдается и намерен победить болезнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы стараемся нарастить ему мышечную массу в первую очередь подобрали под него питание, - говорит главный врач центра. - Мышцы нужны чтобы научить его сидеть, ходить, обслуживать себя. Идет суставная гимнастика, работает психолог, занимаемся дыхательной гимнастикой. Работает мультидисциплинарная бригада.

- Я настроен на то, чтобы уйти отсюда на своих ногах, - добавляет Алексей.