Матч должен пройти на стадионе «Нефтяник». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Российский футбол вышел из зимней спячки и уже порадовал фанатов неожиданными результатами. Накануне действующий обладатель Кубка страны «Зенит» сенсационно проиграл дома тульскому «Арсеналу» 1:2, а в московском дерби «Динамо» переиграло «Спартак» 2:0.

Выявить сильнейшего в матче за путевку в четверть финал предстоит и «Уралу» с «Уфой», но матч в столице Башкирии оказался под угрозой срыва из-за аномальных морозов. Футболисты до последнего не будут знать, сыграют ли они.

Но, несмотря на подвешенную ситуацию, екатеринбуржцы активно готовятся к игре и в любом случае полетят в Уфу. По прогнозам синоптиков, 22 февраля температура воздуха опустится до -23 градусов.

- По регламенту турнира, решение о проведении матча принимается за один час до начала игры с участием представителей команд, комиссара матча и главного арбитра. При температуре ниже -15 градусов существует вероятность переноса встречи в связи с неблагоприятными погодными условиями. Таким образом, в настоящий момент невозможно спрогнозировать, состоится ли этот поединок, - говорится в официальном заявлении «Урала».

Примечательно, но именно «шмелям» не везет с кубковыми играми на выезде. В прошлом сезоне уральцам пришлось дважды летать в Ярославль, так как в намеченный день поле стадиона «Шинника» больше напоминало вспаханный огород.

- Если тогда вина за отмену встречи лежала на принимающей стороне, то сейчас всё зависит исключительно от погоды. Поэтому мы просим вас ответственно отнестись к выезду в Уфу и принимать решение о поездке в этот город, принимая во внимание тот факт, что матч 22 февраля может не состояться, - отмечают представители екатеринбургского клуба.

Весенний футбол в России может преподнести неприятные сюрпризы. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Напомним, что «Урал» дважды играл в финале Кубка России в 2017 и 2019 годах. В решающем матче за титул команда из Свердловской области уступала московскому «Локомотиву».