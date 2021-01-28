Команда из Екатеринбурга в упорной борьбе уступила питерцам со счетом 2:3. Фото: ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к весенней части чемпионата России. На днях екатеринбуржцы сыграли товарищеский матч с «Зенитом» в три тайма по 40 минут. Эта игра дала Юрию Матвееву возможность посмотреть на поле почти всех игроков, которые полетели на сборы в Дубай.

Илья Помазун пропустил три мяча от "Зенита", но вряд ли это скажется на его попадании в стартовый состав. Фото: ФК "Урал"

Счет в матче открыл Андрей Егорычев, но затем питерцы отправили в ворота Ильи Помазуна три мяча, а «Урал» сумел отквитать лишь один. Итог – 3:2 в пользу действующих чемпионов страны.

На сборы к «шмелям» приехал бывший игрок, а ныне блогер – Евгений Савин, он же КраСАВА.

Евгений Савин приехал к "Уралу" на сборы. Фото: ФК "Урал"

К слову, пока футболисты тренируются, президент клуба Григорий Иванов также выполняет упражнения. Недавно он переболел коронавирусом, поэтому нужно постепенно возвращаться в форму.

Напомним, что второй сбор «Урал» проведет в Турции. Всю информацию о новичках вы можете прочитать здесь.