Следователи впервые официально прокомментировали поимку преступника, которого подозревают в жестоком убийстве 36-летней Елены и ее 12-летней дочери. Преступление произошло 20 октября 2018 года в одной из квартир на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Обвиняемый зарезал женщину, а ее дочь задушил. Как позже установит следствие, перед этим он изнасиловал девочку.17 февраля стало известно о поимке предполагаемого преступника. Как удалось выяснить «Комсомолке», его удалось установить благодаря анализу ДНК. Как мы писали до этого, в убийстве подозревают 35-летнего Алексея Жданова. В прошлом он был неоднократно судим. Как оказалось, мужчина и сейчас отбывает шестилетний срок в колонии.УБИЙЦА БЫЛ ЗНАКОМ С ЖЕРТВАМИ- Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 35-летнему ранее судимому жителю города Нижнего Тагила предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а»,«в» и «к» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое с целью скрыть другое преступление и сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера), - рассказал руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Георгий Койнов.Следователь рассказал, что преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Алексей Жданов был знаком с убитой им женщиной. В тот вечер он повздорил с хозяйкой квартиры. Во время приступа гнева, рецидивист схватил нож и нанес маме девочки несколько ударов ножом в область груди и шеи.- После этого обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери хозяйки квартиры. Затем, с целью сокрытия преступлений обвиняемый убил и ребёнка, задушив шнуром от утюга, - уточнил Георгий Койнов.После этого мужчина поспешил покинуть квартиру. Правда, перед этим он прихватил оттуда ноутбук и планшет, принадлежавшие хозяйке квартиры.ДОПРОСИЛИ 1300 ЧЕЛОВЕКЧтобы поймать душегуба, силовикам пришлось допросить более 1300 человек. На причастность к расправе проверяли судимых и людей, склонных к агрессии.- Об объёме проведённых мероприятий говорит хотя бы тот факт, что у 14 тысяч человек были отобраны образцы для сравнительного генетического исследования с изъятыми в ходе осмотра места происшествия следами, - отметили в СК.В результате совместной работы следователей СК и сотрудников уголовного розыска полиции, силовикам удалось установить личность предполагаемого преступника. В СК уточнили, что обвиняемый уже сознался в двойном убийстве. Его показания подтвердились в ходе следственного эксперимента на месте преступления.УБИЙЦА СТЕР ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ В КВАРТИРЕ- Титанический, в прямом смысле этого слова, труд сыщиков уголовного розыска не позволил душегубу уйти от ответственности, хотя он очень старался. Тщательно обработал в квартире всё, к чему прикасался сам, - прокомментировал раскрытие преступления пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Десятки оперуполномоченных Нижнего Тагила и ГУ МВД по Свердловской области несколько лет трудились над раскрытием данного резонансного преступления, но особо хотелось бы отметить вклад подполковника полиции Павла Сединкина, майоров полиции Максима Утева и Константина Козика. С момента обнаружения тел убитых и до установления личности кровавого монстра они находились в длительной служебной командировке в Тагиле и фактически забыли, как выглядят любимые жёны.Валерий Горелых подтвердил, что обвиняемого зовут Алексей, и он уже давно не является олицетворением законопослушного гражданина. В 2003 году он был осуждён Дзержинским судом Нижнего Тагила за насильственные действия сексуального характера. Тогда его приговорили к трем годам колонии. В 2006 году тот же суд признал его виновным разбое. В 2009 году Алексею Жданову удалось выйти по УДО. В конце 2012 года рецидивист снова попал в колонию. На этот раз за кражи. Но после тюрьмы Жданов вновь взялся за старое.- С октября 2018 года находился в федеральном розыске за хищение и угон. Спустя месяц полицейские его опять арестовали, а в марте 2019 года суд отправил его на 5 лет и 11 месяцев в колонию под Нижним Тагилом, на этом «курорте» он и «отдыхает» в настоящее время, ожидая нового приговора по факту расправы над женщиной и ребёнком. Глава свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков дал указание кадровой службе подготовить документы на поощрение сотрудников ОУР, принимавших участие в изобличении обвиняемого, - прокомментировал полковник Горелых.