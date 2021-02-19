Всем участником этой истории удалось избежать наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поставил точку в истории об убийстве 9-летнего мальчика, чьи родители состояли в секте Земфиры Гайнуллиной «Ученики Иисуса Хриса». Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, издевательствам подвергался еще один ребенок.

- Организатор религиозного объединения внушила женщине мысли о необходимости регулярных телесных наказаний в отношении ребенка и склоняла к его истязанию с целью добиться безусловного подчинения, - отмечают в надзорном ведомстве.

За время проживания в секте женщина наносила сыну удары деревянным прутом, причиняя боль и психические страдания. Кроме этого мальчику засовывали в рот кляп. Психиатрическая экспертиза показала, что женщина невменяема. Суд назначил ей принудительные меры медицинского характера. Это значит, что она избежит уголовного преследования.

Земфира Гайнуллина организовала секту в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее обвиняли по статьям «Участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием», «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Ранее Свердловский областной суд отправил в психлечебницу отца скончавшегося мальчика Ивана Казанцева и его подельницу Земфиру Гайнуллину.

ОФИЦИАЛЬНО

- В рамках расследования следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств противоправных деяний, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, проведён ряд экспертиз, в том числе религиоведческие, судебно-медицинские, биологические, дактилоскопические, фоноскопические, компьютерно-технические. опрошено свыше 50 лиц из числа свидетелей и потерпевших, проведены осмотры мест происшествия, жилищ, предметов и документов. Осуществлены выемки, обыски и ряд иных процессуальных действий, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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