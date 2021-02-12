Екатеринбурженка Юлия Пермякова покорила TikTok. Всенародная любовь пришла к детскому стоматологу после видео, на котором девушка танцует и поет под детскую песню «Корова по имени Му». За два месяца 15-секундный ролик посмотрели 7,3 миллиона раз. В одночасье 25-летняя девушка стала самым популярным дантистом у маленьких свердловчан и их родителей.Сама Юлия признается, что всегда мечтала лечить именно детей. В прошлом году она с красным дипломом окончила Уральский государственный медицинский университет и теперь работает в одной из частных клиник в центре города. Примечательно, что красавица стала первой в своей семье, кто выучился на врача.- В нашей семье врачей совсем нет. Я действительно «первопроходец», - рассказала «Комсомолке» Юлия Пермякова. - Учиться на стоматологическом факультете именно на бесплатной основе было моей большой мечтой, которая стала реальностью спустя два года после окончания школы. Но за эти два года мне удалось поучиться на бюджете лечебного факультета и узнать много полезного для себя.- Два года я училась на лечебном деле, и пять лет на стоматологическом факультете. К маленьким детям заинтересованность у меня была всегда. На втором курсе стоматологического факультета я пошла выбирать медицинский костюм на практику, мне приглянулся цветной с рисунками. Тогда я пошутила «Ну что же, буду детским стоматологом».Юлия начала снимать видео в TikTok в самый разгар пандемии, когда оказалась в вынужденном отпуске. Изначально это был лишь способ скоротать время на самоизоляции. Но после окончания локдауна съемки продолжились и на рабочем месте. При этом вдохновителей у дантиста не было.Ожидать такого успеха от ролика с детской песней было наивно, но именно он покорил сердца зрителей, попав в топ рекомендаций. Сейчас у Юлии 155 тысяч подписчиков в TikTok и 18 тысяч – в Instagram.- История в этом ролике о том, что я не люблю лечить малышей со слезами. Иногда их приходится веселить и в ход идут самые разные методы. Я люблю работать в комфорте для пациента и для себя. Качественное лечение и спокойствие в работе и в жизни для меня очень важно, - отмечает стоматолог.Коллеги поддерживают Юлию, так как понимают, что очень важно расположить к себе маленького пациента. Отныне дети приходят на прием не к просто к врачу, а к заведомо доброй тете, которую могли видеть на телефоне.- Ребенка нужно заинтересовать, наладить контакт, чтобы у вас завязалась дружба. Некоторые мои пациенты, действительно, когда приходят на прием, сразу говорят «Мы на вас подписаны, смотрим, танцуем и поем вместе с вами». А коллеги уже просят снимать больше видео. Но каких-то целей по социальным сетям я не ставлю. Танцы, видеоролики, съемки - это мои любимые занятия для гармонии с собой и источник энергии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это работа, где нужно пахать»: в Екатеринбурге появился первый TikTok дом для блогеров (подробнее)«Мы не шуты, а серьезные парни»: как близнецы из Екатеринбурга заработали миллион в TikTok на детских видео (подробнее)«Короли пародий»: как братья-близнецы на мультиках сделали 2 миллиона подписчиков в TikTok (подробнее)