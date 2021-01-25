«Это работа, где нужно пахать»: в Екатеринбурге появился первый TikTok дом для блогеров

Молодые люди объединились в сообщество, чтобы снимать короткие видео и зарабатывать на этом деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Денвер, открывай, - слышим крик девушки за дверью.

Обычный жилой дом с офисными помещениями на цокольном этаже. Железную дверь открывает высокий молодой парень в яркой куртке. Представляется Игорем. Мы заходим внутрь.

- Пока базируемся тут, но через пару недель у нас будет уже полноценный TikTok дом. Сейчас ищем. Но мы уже называемся Street House, - объясняет он.

Мы зашли в небольшую комнату: в углу стоит офисный стол, с другой стороны диван, а над ним стена, которую с помощью скотча украшают два парня. Ребята обклеивают рамку светодиодной лентой вокруг надписи Street House. Рядом с диваном три кольцевых лампы и штативы для телефонов.

Пока что ребята ютятся в небольшом офисе, но скоро переедут в отдельный дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЫ ПЛАНИРУЕМ ОГРАБИТЬ ВАШИ СЕРДЕЧКИ»

- Что такое TikTok дом? - интересуюсь я.

- Это объединение блогеров, которые живут в одном доме и занимаются производством контента для социальных сетей. Они раскручивают аккаунт TikTok дома, а также свои страницы. Потом становятся популярными в интернете и уже зарабатывают деньги на рекламе, - подхватила брюнетка по имени Ирада, она создатель дома.

Street House это первый дом для блогеров в Екатеринбурге. В России такие объединения начали появляться еще весной 2020 года. Это похоже на реалити, только жизнь блогеров транслируется в интернет. Обычно у таких проектов есть спонсор или несколько, которые готовы вкладывать деньги в раскрутку молодых тиктокеров, а затем получать свой процент с рекламы.

Блогеры считают это своей работой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока мы разговаривали, в комнате появилось еще четыре человека.

- Макс «Сидней», Ирада «Канада», Рома «Люци», Игорь «Денвер», Иван «Рио», Полина «Токио», - начали представляться по очереди ребята.

Самому младшему Роме 17-лет, он еще школьник, чуть старше Максим, он учится на первом курсе в юридической академии. Ивану 25 лет и он бизнесмен – в офисе его строительной фирме и обосновались тиктокеры.

- Тут собрались те, кому интересно медиапространство, чтобы создать свою команду. В Екатеринбурге мы первый «хаус». Псевдонимы мы выбрали себе по именам персонажей из популярного испанского сериала «Бумажный дом». Там тоже они собрались в одном доме, где планировали ограбление, - пытается объяснить нам идею Игорь «Денвер».

- А мы планируем ограбить ваши сердечки, - продолжает Ирада «Канада».

«МЫ НЕ ПРОСТО ТАНЦУЕМ – ЭТО КОНТЕНТ»

- Главное, чтобы видео залетело в рек, - заявил «Сидней».

Набирать людей в начали в начале января. Ирада вдохновилась успехом других похожих проектов и сразу же принялась за дело. Написала объявление в соцсетях, запустила рекламу и на призыв стали откликаться молодые ребята. Но были и оскорбления.

- Когда мы выложили рекламу в различные социальные сети, нам в комментарии люди писали «идите работать на завод!» Кто-то даже оскорблял, -вспоминает Игорь.

Но за две недели удалось собрать команду из девяти человек. По словам Ирады, им не нужны блогеры с миллионом подписчиков.

- Все хотят прийти на готовое. То есть вот у меня миллион подписчиков, присоединяйтесь, будем творить. Но нам нужны именно идейные люди, которые готовы работать вместе, - говорит она.

Съемки одного короткого видео могут занимать от пары минут до целого дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это работа, где нужно пахать. Все думают, попрыгал перед камерой, покривлялся и все. Бывает снимаешь одно короткое видео целый день, а сколько еще на монтаж уходит. Нужно еще и идею придумать. Ведь, если видео не попадет в раздел рекомендации, его мало кто посмотрит, - добавил предприниматель Иван и участник команды.

- Мы не просто танцуем, а делаем контент, - уточняет Рома.

СКОЛЬКО СТОИТ TIKTOK ДОМ

В свой TikTok дом ребята пока только вкладывают, как содержанием, снимая видео, так и финансово. Чтобы снимать видео одного телефона недостаточно. Вернее камеры мобильного хватит, но качество картинки будет хромать на фоне других блогеров. Поэтому, во время съемок тиктокеры используют еще и кольцевую лампу и штативы.

- Сколько стоит создать TikTok Дом? – спрашиваю я у Ирады.

- У нас нет спонсоров, как у других «хаусов». Все сами. В основном вкладываемся только в рекламу, в планах запустить еще одну рекламную подачу в соцсетях. Это будет бомба, увидите. С оборудованием нам повезло: лампы и штативы были у ребят. Ваня помог с помещением. Но это тоже ненадолго. Скоро переедем в свой дом или квартиру.

Здесь, как на швейной фабрики, создается контент: сначала бурно обсуждают идею, репетируют, а только потом снимают, монтируют, выкладывают на страницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогеры говорят, чтобы творить, им необходим свой дом. Это дисциплинирует. Пока им приходится ютиться в небольшом помещении: кто-то прибегает после учебы, некоторые находятся тут постоянно с утра до вечера. Здесь, как на швейной фабрики, создается контент: сначала бурно обсуждают идею, репетируют, а только потом снимают, монтируют, выкладывают на страницу. А затем все повторяется.

Пока что у Street House чуть больше тысячи подписчиков в TikTok. Но каждому новому пользователю блогеры бурно радуются. В планах заполучить популярность, как другие тиктокеры в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая семья Дани Милохина: кто забрал из детского дома будущую суперзвезду русского TikTok. Приемные родители самого популярного мальчика страны впервые рассказали о себе (подробнее)