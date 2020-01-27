2020-01-27T17:36:44+03:00
Общество

«Мы не шуты, а серьезные парни»: как близнецы из Екатеринбурга заработали миллион в TikTok на детских видео

Кирилл и Артем снимают пародии на известные мультфильмы
Юлия СТАЛИНА
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Первое видео ребят набрало один миллион просмотров. Фото: предоставлено героями публикацииПервое видео ребят набрало один миллион просмотров. Фото: предоставлено героями публикации
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Братья-близнецы из Екатеринбурга за полгода покорили TikTok. 23-летние Кирилл и Артем Верзаковы снимают пародии на известные мультики. За творчеством уральских парней уже наблюдают 3,5 миллионов человек.

Первое видео на канале «Близнецов Верзаковых» за сутки набрало 1 миллион просмотров, а за несколько дней уже 10 миллионов.

ХОТЕЛИ ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕСОМ, А ПОПАЛИ В ИНТЕРНЕТ

Изначально Кирилл и Артем планировали развивать свой бизнес. У парней в 22 года была своя мастерская, где они выжигали станком на дереве портреты под заказ. Близнецы решили искать клиентов в интернете, а чтобы их привлечь, стали снимать забавные ролики.

Уральские тиктокеры пародируют мультики.

- В Instagram можно рекламироваться только за большие деньги, мы решили сами стать блогерами. Про TikTok давно слышали, но думали, что там только одни дети. Была не была, сняли первое видео. За несколько дней набрали 30 тысяч просмотров, - вспоминает Кирилл.

Идея снимать пародии на мультфильмы пришла не сразу. В первых роликах екатеринбуржцы танцевали, играли на гитаре, шутили, но отдачи не было. Однажды наткнулись на блогера, который перевоплощался в персонажей мультиков, повторили и тут же пришел успех.

Верзаковы часто пародируют мультфильм "Том и Джери".

«РОДИТЕЛЯМ СКАЗАЛИ, КОГДА ЗАРАБОТАЛИ МИЛЛИОН»

Место съемок кухня, реквизит – все, что под руку попадется: париком служит полотенце, львиной гривой мишура, микрофоном расческа. Близнецы признается, что тратят на одно видео всего полчаса. Артем и Кирилл берут сюжеты известных мультфильмов: «Том и Джерри», «Гадкий я», «Шрека» и других «диснеевских» картин.

Все ролики ребята снимают на своей кухне. Фото: предоставлено героями публикации

Все ролики ребята снимают на своей кухне. Фото: предоставлено героями публикации

Но помимо поклонников у ребят уже появились хейтеры. Комментаторы пишут, что Верзаковы занимаются ерундой. Однако уральских тиктокеров поддерживают родители и друзья.

- Маме и папе мы не сразу сказали, что стали блогерами. Сначала заработали первый миллион подписчиков. Родители отнеслись с пониманием и поддержали. Мама сначала читала все гневные замечания под видео. Сейчас уже реагирует спокойно, - добавил Кирилл.

Пародии приносят известность ребятам. Кирилла и Артема уже узнают на улицах Екатеринбурга. Также билогеры неплохо зарабатывают на этом. За несколько коротких роликов близнецы получают от ста тысяч рублей.

Близнецы из Екатеринбурга заработали свой миллион подписчиков за несколько месяцев.

Ребята планируют стать еще более популярными. Хотят захватить и Instagram, и Youtube.

- Мы не шуты, а серьезные парни, - заявляют Верзаковы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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