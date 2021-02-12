В доме на ЖБИ, где погибли 8 человек, на каждом этаже установят противопожарные двери

Основная часть работ уже завершена. Фото: Фонд святой Екатерины

Белые стены и потолки, новый стеклопакет на окнах. Новая напольная плитка на лестничных клетках. Провода и кабели спрятаны, поручни перил на лестнице заменены. О недавнем пожаре в подъезде дома на Рассветной, 7 уже ничто не напоминает, как и о том, что здесь погибли восемь человек.

Окна заменили, как и перила, и напольную плитку. Фото: Фонд святой Екатерины

Пламя вспыхнуло в одной из квартир на втором этаже 12 января. Но люди погибли еще и на пятом, и на девятом этажах. Они отравились дымом, когда попытались выйти на улицу через задымленный подъезд. В конце января по инициативе Игоря Алтушкина, председателя совета Фонда святой Екатерины, привести подъезд в порядок пришли рабочие. И они уже почти закончили ремонт - очистили стены с первого по девятый этаж от копоти, отштукатурили их и удалили запах гари специальным составом. Чтобы справиться с работой за две недели, бригаде порой приходилось работать до позднего вечера.

- Люди с пониманием относятся к тому, что происходит, и разрешают работать до одиннадцати вечера, - рассказал Александр Ермоленко, мастер компании, ремонтирующей подъезд. - На подъезде висит мой телефон, но не поступило ни одного звонка с жалобой. Конечно, что было и что будет – это две разные вещи. Будет очень красиво.

Запах гари рабочие удалили специальным составом. Фото: Фонд святой Екатерины

По словам строителей, жильцы даже оставляют им записки с надписями «Спасибо вам за ваш труд». Еще пара дней рабочим нужна, чтобы установить на каждом этаже противопожарные двери. Затем они покрасят стены, и ремонт будет завершен.

- Теперь у нас образцово-показательный подъезд, - поделилась Людмила Недоспелова, старшая по подъезду. - Большая благодарность за установку второй входной двери в тамбур, которая сдерживает холод. Строители хорошие, всегда идут на диалог.

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