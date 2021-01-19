Одной из причин гибели восьми человек во время пожара в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ в ночь на 12 января могло стать позднее информирование спасателей о трагедии. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Гордумы Екатеринбурга сообщил зам начальника городского пожарно-спасательного отряда №60 Анатолий Бронников.Когда загорелась квартира, откуда разошелся дым и огонь, из дома по адресу Рассветная, 7, не поступило ни одного звонка с информацией о пожаре.- Первое сообщение о пожаре поступило из соседнего дома, этот факт уже подтвержден, - говорит Анатолий Бронников.Пока точные причины трагедии на ЖБИ не установлены, однако в качестве предварительной причины называется неосторожное обращение с огнем.Напомним, что во время пожара погибли 8 человек, включая ребенка. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже, где проживала семья, которую называют неблагополучной. В этой квартире отключен свет за неуплату, поэтому жильцы пользовались свечами.Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга намерена выплатить по 100 тысяч рублей семьям погибших на пожаре в девятиэтажке.- Без помощи и поддержки оставить дело нельзя. Мы приняли решение каждому члену семьи выплатить по 100 тысяч компенсации, - сообщил Алексей Орлов.Также погорельцев решил поддержать финансово глава «Русской медной компании» Алексей Орлов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вышли в подъезд из квартир»: Что погубило восемь человек в пожаре на ЖБИ. Страшный пожар в многоэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге возник из-за неосторожного обращения с огнем (подробнее)«В доме 29 нарушений противопожарных норм»: почему во время трагедии в Екатеринбурге погибли сразу восемь человек. Некоторых людей погубила плохо работающая вентиляция (подробнее)Электричество отключили за неуплату, поэтому использовали свечи: новые подробности страшной трагедии в Екатеринбурге. В пожаре в девятиэтажке на улице Рассветной погибли восемь человек (подробнее)