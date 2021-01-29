В свою очередь Администрация Екатеринбурга выплатит семьям погибших по 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин выделил больше 1,2 миллиона рублей на поддержку семей, которые потеряли близких в страшном пожаре на улице Рассветной в Екатеринбурге. Как рассказали в фонде Святой Екатерины, сегодня в многоэтажке начался ремонт подъезда. В свою очередь Администрация Екатеринбурга выплатит семьям погибших по 100 тысяч рублей

- За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы, - отметила заместителя директора фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич.

Ожидается, что строительная бригада заменит окна, очистит стены и потолки от копоти, отштукатурит и покрасит их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу.

- В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара. Работы много, но затягивать не будем, за две-три недели закончим, - говорит мастер строительно-ремонтной бригады Александр Ермоленко.

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Напомним, что пожар начался в ночь на 12 января в квартире № 4 на втором этаже. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение огнем. Также известно, что в квартире долгое время не было электричества из-за долгов по коммуналке. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе и 7-летняя девочка. Кстати, мать малышки жила на девятом этаже и вместе с дочерью задохнулась. За несколько минут до смерти женщина просила о помощи в Twitter.

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